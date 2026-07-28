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МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон Huawei Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон Huawei Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тыс. руб.

Huawei FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке Huawei FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тыс. руб.

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Пресс-служба МТС
МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

Стоимость новинок в МТС: Huawei Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64,99 тыс. руб.; Huawei Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74,99 тыс. руб.; Huawei Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84,99 тыс. руб.; Huawei Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94,99 тыс. руб.; Huawei FreeClip 2 S — 16,99 тыс. руб.

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В I полугодии 2026 г. на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. Huawei уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

О серии Huawei Pura90s

С флагманским смартфоном Huawei Pura 90s Pro Max вы будете всегда «в первом ряду» благодаря уникальному телеобъективу 200 МП с ультрабольшим сенсором, позволяющим получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые реализована технология обработки изображений формата RAW 200 МП в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. Гармоничным дополнением стала технология стабилизации изображения CIPA 7.0, которая эффективно минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. Huawei Pura 90s Pro Max также оснащен ультракамерой 50 МП с большим сенсором RYYB 1/1,28 дюйма за счет чего портреты с подсветкой сохранят насыщенность и высокую контрастность света и тени. Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии Huawei Pura 90s отличаются на 43% более высокой точностью цветопередачи и на 34% более широким цветовым охватом, что позволяет уловить истинные оттенки каждого мгновения. Смартфон также получил ультраширокоугольный объектив 40 МП и селфи-камеру 13 МП.

Экран Huawei Pura 90s Pro Max защищен антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass, которое устраняет до 70% бликов на экране, повышая контрастность даже при прямом солнечном свете. Оно также эффективно защищает от царапин и предотвращает появление следов пальцев на экране в процессе повседневного использования.

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В смартфонах серии Huawei Pura 90s возможности искусственного интеллекта интегрированы в полный цикл работы с фотографиями, делая качественное редактирование интуитивно понятным. Усовершенствованная функция «Композиция с ИИ» выступает в роли интеллектуального помощника, выстраивающего композицию снимка. Функция «Удаление бликов с ИИ» устраняет отвлекающие отражения на окнах, блики и помехи от экрана. Функция «Перемещение с ИИ» открывает возможности креативного редактирования изображения. Пользователи могут выделять, перемещать или дублировать объекты внутри изображения. В смартфонах серии Huawei Pura 90s также доступен обновленный интеллектуальный голосовой помощник Celia (Селия). Celia предоставляет удобный поиск ответов на вопросы и поддерживает возможность генерирования контента для повседневной коммуникации, позволяя пользователям работать в режиме многозадачности, а также обеспечивает голосовое управление повседневными задачами и предлагает поддержку в путешествиях.

Смартфоны серии Huawei Pura 90s оснащены батареей с большой емкостью 6000 мА*ч. Модель Huawei Pura 90s Pro поддерживает проводную супербыструю зарядку Huawei SuperCharge 66 Вт, а HUAWEI Pura 90s Pro Max — сверхбыструю проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт.

О Huawei FreeClip 2 S

Новинка сочетает выразительный дизайн и комфорт для повседневного использования. Зарядный чехол с сияющим покрытием, прошедший более 100 высокотехнологичных процессов обработки, получил изысканную округлую форму. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары.

В наушниках использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим характерный металлический блеск. Такой эффект достигается благодаря применению 22 процессов смешения цветов и нанесения покрытия. Конструкция обеспечивает удобную и надежную посадку, сочетая комфорт и выразительный внешний вид. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании.

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