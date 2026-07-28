Единый стандарт для гибридных ландшафтов: Deckhouse Kubernetes Platform стала основой нового сервиса в облаке RCloud by 3data

ИТ-компании RCloud и «Флант» объявляют о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества в портфеле облачных услуг RCloud стал доступен сервис по предоставлению управляемых Kubernetes-кластеров на базе передовой российской платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщили представители «Флант».

DKP выступает единым стандартом для построения корпоративной ИТ-среды. Развертывание платформы в облаке RCloud by 3data автоматизирует управление кластерами и ускоряет вывод цифровых продуктов на рынок. Главная ценность совместного решения — возможность выстроить отказоустойчивую гибридную инфраструктуру любой сложности.

Заказчики получают полную свободу в выборе среды исполнения: они могут бесшовно объединять ресурсы публичного облака с собственными дата-центрами (bare metal) и управлять всем этим сложным ландшафтом из единой точки по общим стандартам. Например, компания может хранить чувствительные ИТ-системы в защищенном локальном контуре, а пиковые нагрузки выносить в масштабируемое облако провайдера. Это страхует бизнес от жесткой привязки к одной площадке (vendor lock-in) и позволяет гибко балансировать затраты на ИТ.

В рамках новой услуги провайдер берет на себя базовую эксплуатацию платформы, а заказчик получает полностью готовую среду промышленного уровня. В состав Deckhouse Kubernetes Platform уже включены инструменты для мониторинга, доставки кода (CI/CD), управления виртуализацией и сетевым трафиком. Такой комплексный подход избавляет ИТ-команды от необходимости вручную собирать и поддерживать инфраструктурный стек из разрозненных компонентов.

«Мы рады объявить о запуске нового сервиса для наших клиентов. Партнерство с компанией “Флант” и интеграция Deckhouse Kubernetes Platform — это стратегический шаг, который выводит наше облачное предложение на новый уровень. Мы предоставляем бизнесу не просто вычислительные мощности, а готовую, надежную и безопасную среду для разработки и эксплуатации современных приложений. Это партнерство действительно крутое, так как объединяет мощь нашей облачной инфраструктуры с лучшей на рынке платформой оркестрации контейнеров», — сказал Валентин Соколов, ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data.

«Стандартизация технологического стека — ключ к предсказуемости релизных циклов и жесткому соблюдению SLA. Интеграция Deckhouse Kubernetes Platform в облако RCloud by 3data дает ИТ-инженерам готовую платформу, где вопросы автомасштабирования, политик безопасности и интеграции с CI/CD решены “из коробки”. Мы помогаем компаниям уйти от зоопарка технологий: теперь кластеры в публичном облаке, на on-premise-серверах или в закрытом контуре управляются абсолютно идентично, формируя надежную базу для построения полноценной гибридной инфраструктуры», — сказал Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант».