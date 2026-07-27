CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Искусственный интеллект
|

SimpleOne выпустила версию ITSM 2.0.0 с ИИ-помощником на сервисном портале

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила ITSM 2.0.0. Продукт получил значительное обновление — ИИ-помощник на сервисном портале самообслуживания: пользователи описывают свои запросы в свободной форме, а система сама находит нужную услугу, статью базы знаний или известную ошибку и готовит предзаполненную форму обращения нужного типа. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

ИИ-помощник работает с данными, которые уже есть в системе: каталогом услуг, моделями типовых запросов, базой знаний, объявлениями и известными ошибками. Пользователь описывает ситуацию своими словами — система понимает смысл запроса, находит подходящий материал и помогает дойти до результата: показывает обходное решение, объявление о плановых работах или помогает заполнить обращение. Внедрение не требует перестройки процессов — ИИ-помощник усиливает то, что уже настроено. Теперь не важно, насколько сложно устроен портал, ИИ-помощник найдет то, что нужно пользователю и поможет сформировать обращение наиболее эффективным образом.

Для бизнеса это меняет экономику поддержки: типовые вопросы закрываются через самообслуживание, известные проблемы не порождают повторных инцидентов, а сложные обращения приходят к специалистам сразу с заполненными полями и полным контекстом. Нагрузка на первую линию снижается без роста штата. Для сотрудников и клиентов портал становится более понятным — достаточно описать ситуацию своими словами, и помощник сам найдет ответ, подберет услугу или подготовит форму обращения. Для поставщика услуг простые задачи решаются на раннем этапе и не доходят до специалистов, а ресурсы, которые раньше уходили на рутину, можно направить на развитие услуг. При этом ИИ-помощник одинаково применим для любого сервисного подразделения — ИТ, HR, бухгалтерии, юридического отдела.

«Много лет мы ждали технологию, которая решит проблему портала. Чат-боты не подошли — они оказались слишком примитивными. Генеративный искусственный интеллект с технологией поиска по корпоративным данным — это именно то, что нужно. Он говорит на языке пользователя и понимает контекст компании. Совершенно неважно, как выглядит ваш сервисный портал и как там организована информация — теперь для потребителя ваших услуг все будет работать максимально эффективно», — сказал Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne, корпорация ITG, ITIL 4 Master, ITIL 3 Expert, Practitioner, автор РИТМ.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

В версию также вошла база данных известных ошибок (KEDB) на портале: она уменьшает время простоя услуг, дает пользователям возможность самостоятельно минимизировать последствия распространенных неполадок, а также помогает снизить количество обращений в службу поддержки. Оценки и отзывы по каждой статье накапливаются в системе и позволяют улучшать базу на основе реальной обратной связи.

Расширена возможность коммуникации и работы специалистов. Комментарии из мессенджера и электронной почты теперь добавляются в ленту записи от имени пользователя, а если отправитель не зарегистрирован в системе — по его письму автоматически создается пользовательский вопрос. При массовом завершении инцидентов и запросов специалисты теперь могут одновременно оставить служебную заметку ко всем закрываемым записям. Форма инцидента получила виджет сервисных отношений, контекстные обязательные поля — при переводе в статусы «Внешняя обработка» и «Отложено» — и защиту автозаполняемых полей дочерних инцидентов от случайного редактирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще