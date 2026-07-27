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Каждый второй представитель молодежи считает возможным доверить разработку лекарств ИИ

Молодежь в возрасте до 35 лет проявляет наибольшее доверие к использованию искусственного интеллекта в разработке лекарственных средств и вакцин. К таким выводам пришел сервис по поиску работы и подбору персонала по итогам опроса 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех федеральных округов России. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

Согласно результатам исследования, всего 4% респондентов считают, что создание вакцин и медпрепаратов можно полностью передать искусственному интеллекту. Еще 40% опрошенных допускают частичное использование ИИ в этом процессе, отмечая, что «искусственный интеллект может генерировать идеи на основе химических знаний, но финальный анализ должен оставаться за опытным специалистом» («доверяй, но проверяй»).

В то же время 44% участников опроса категорически против внедрения ИИ в фармацевтику, называя технологии «сырыми». Еще 12% затруднились с ответом.

Мужчины доверяют ИИ-фарме больше женщин: полное доверие выразили 6 и 2% соответственно, доля частично согласных среди представителей сильного пола достигает 47%, тогда как среди женщин — 33%.

Наибольшую лояльность к высоким технологиям продемонстрировали опрошенные до 35 лет. В той или иной степени готовы положиться на искусственный интеллект 50% молодых респондентов, тогда как среди граждан старше 35 лет — только 39—40%.

Однозначно согласны купить препарат, созданный ИИ, лишь 3% опрошенных («какая разница, кто разработал, если есть доказанная эффективность»), еще 23% ответили «скорее да». Однако 45% склоняются к отрицательному ответу. Категорически отказались от покупки «ИИ-лекарств» 29% респондентов.

Мужчины оказались более расположены к покупке инновационных препаратов, чем женщины. Молодежь также демонстрирует более высокую готовность к приобретению таких медикаментов по сравнению с представителями старшего поколения.

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«Применение искусственного интеллекта в фармацевтике — это не вопрос отдаленного будущего, такие технологии уже активно применяются при выпуске лекарств. Сегодня в Москве работает свыше 100 фармацевтических предприятий, многие из них внедряют ИИ в производственный процесс. Однако искусственный интеллект — это помощник ученого, а не его замена. Например, его используют для обработки больших массивов данных или контроля качества препаратов. Внедрение ИИ и других инновационных решений позволит выводить жизненно важные лекарства на рынок на годы раньше традиционных сроков», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, например, компания использует искусственный интеллект при разработке препарата для терапии болезни Альцгеймера.

«Искусственный интеллект — один из ключевых технологических трендов не только российской, но и мировой фармацевтической отрасли. Крупнейшие компании уже интегрируют ИИ в исследования и разработку новых лекарственных средств, поскольку такие технологии позволяют существенно ускорить обработку и анализ больших массивов данных, а также поиск перспективных молекул. «Р-Фарм» также развивает это направление: совместно со «Сбером» и Институтом искусственного интеллекта AIRI мы реализуем проект по разработке инновационного препарата для терапии болезни Альцгеймера с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. При этом искусственный интеллект не принимает решения самостоятельно и не может заменить опыт ученого, врача или разработчика. Это инструмент, который помогает специалистам работать быстрее и эффективнее, но научная экспертиза, ответственность и финальное решение всегда остаются за человеком», — сказал директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

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Также столичный фармацевтический завод «Биннофарм», входящий в состав «Биннофарм Групп», внедряет искусственный интеллект и машинное зрение в производственные процессы.

«Внедрение ИИ дополнит существующую систему контроля качества: технологии машинного зрения анализируют каждую единицу продукции на производственной линии и позволяют с высокой точностью выявлять и отбраковывать единицы с дефектами. Мы также планируем использовать искусственный интеллект для предиктивного обслуживания оборудования и оптимизации инженерных систем. Это поможет поддерживать стабильную работу и необходимые параметры производственной среды, например, влажность, температуру и перепады давления», — отметила корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп» Наала Гривапш.

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