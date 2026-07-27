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Deckhouse Kubernetes Platform прошла тестирование на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы»

Платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от компании «Флант» прошла функциональные и нагрузочные испытания на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы». Тесты подтвердили, что платформа готова заменить зарубежные аналоги в банковской инфраструктуре и стабильно работает на российском оборудовании в условиях, близких к реальной эксплуатации.

Испытания прошли в рамках рабочей группы «Микросервисная платформа, контейнеризация». Оператором полигона выступила компания Yadro — она предоставила вычислительные мощности. DKP развернули на российском оборудовании из реестра: серверах Vegman, системе хранения Tatlin.Unified Gen2 и коммутаторах Kornfeld под управлением операционной системы Astra Linux.

Ключевая особенность полигона в том, что требования к решениям формировали сами банки. Программу испытаний собрали из критериев, которые финансовые организации предъявляют к платформам контейнеризации в реальной эксплуатации. Отдельными условиями участия были наличие редакции с сертификатом ФСТЭК России и запись в реестре российского ПО.

Независимые эксперты оценили платформу по 44 критериям — как обязательным, так и рекомендательным. Разбирали сценарии, с которыми банк сталкивается в повседневной работе: установку в закрытом контуре без доступа к интернету, разграничение прав доступа сотрудников, защиту и изоляцию данных внутри системы, проверку приложений на уязвимости, непрерывный контроль состояния и автоматическое восстановление после сбоев. Все сценарии демонстрировались вживую, под запись — по всем 44 пунктам платформа получила результат «Успешно».

Отдельно проверили, как платформа справляется с нагрузкой. Новые сервисы в среднем запускались примерно за 2,2 секунды, а в 99% случаев — не дольше 3,3 секунды при допустимой планке в 5 секунд. Потребление ресурсов служебными компонентами также осталось в пределах нормы. Все результаты зафиксированы в итоговом отчёте полигона, опубликованном в открытом доступе.

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Для банков эти результаты снимают один из главных барьеров при переходе на отечественное ПО — неопределённость выбора. Функциональность и производительность платформы подтвердили независимые эксперты, поэтому банки могут быстрее и с меньшими затратами тестировать решение и планировать переход с зарубежных платформ.

«Требования к платформам контейнеризации на этом полигоне писали не вендоры, а сами банки — исходя из того, с чем они реально сталкиваются в эксплуатации. Поэтому для нас принципиально было закрыть все 44 критерия вживую, под запись, а не просто сослаться на документацию. DKP прошла каждый пункт штатными компонентами, без доустановки стороннего ПО из интернета и с обновлением без простоя сервисов. Именно так выглядит готовность к промышленной эксплуатации в финансовом секторе — и у «Фланта» это подкреплено реальными проектами с банками», — сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

Проект ИЦК «Финансы» реализуется при координации Банка России. Полигоны проверяют, насколько российское ПО и оборудование совместимы и производительны в ключевых банковских системах — от автоматизированных банковских систем и процессинга до дистанционного банковского обслуживания. Результаты защищают перед банковским сообществом и регулятором, после чего решение попадает в открытый перечень проверенных продуктов.

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