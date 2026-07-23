«Яндекс» научил системы распознавания голосовых команд не поддаваться «катастрофическому забыванию»

Исследователи «Яндекса» разработали способ обновлять список ключевых слов-триггеров в умных устройствах без эффекта «катастрофического забывания». Благодаря этому гаджеты могут научиться реагировать на новые голосовые команды, не теряя способности распознавать уже известные. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Производителям умных колонок, автомобильных ассистентов и другой техники с голосовым управлением приходится регулярно расширять набор фраз, которые устройство понимает автономно, без интернета. Обычно для этого модель распознавания речи нужно дообучать. Однако после этого устройство может начать хуже распознавать уже знакомые команды. В машинном обучении этот эффект называют «катастрофическим забыванием» (catastrophic forgetting). Существующие методы непрерывного обучения (continual learning) — например, эластичное закрепление весов (elastic weight consolidation, EWC) — позволяют уменьшить этот эффект, но не устраняют его полностью.

Исследователи «Яндекса» предложили другой подход — модульное расширение модели. Он не только решает проблему «катастрофического забывания», но и требует меньшего количества вычислений, чем другие методы — например, низкоранговая адаптация (low-rank adaptation, LoRA) и адаптеры.

Суть метода «Яндекса» в том, что вместо изменения всей уже работающей нейросети к ней добавляется небольшой новый модуль — дополнительная обучаемая ветка, которая отвечает за распознавание новых команд. Эта ветка использует промежуточные признаки, которые уже извлекает основная модель, но имеет собственный классификатор для новых команд. При этом параметры базовой модели остаются неизменными, включая параметры нормализации и основной классификатор. Поэтому результаты ее работы для старых команд остаются абсолютно такими же, как до обновления. Новые команды добавляются только за счет обучения дополнительного модуля, а не перестройки всей системы. Новый метод требует небольшого увеличения размера нейросети — итоговый рост составляет менее 10%.

Эффективность подхода исследователи проверили на открытом датасете Google Speech Commands. В экспериментах модель должна была научиться новым парам команд, сохранив работу с уже поддерживаемыми словами. Новый метод снизил с 6,46% до 4,37% среднюю долю пропущенных новых команд (false reject rate, FRR) по сравнению с отдельной моделью аналогичного размера и превзошел методы адаптеров и LoRA.

Для сравнения, при обычном полном дообучении всей модели она хорошо усваивала новые команды, но гораздо хуже распознавала старые: средняя доля пропущенных команд из уже известных возрастала с 2,71% до 69,08%.

По мнению исследователей, такой подход может использоваться в умных колонках, бытовой технике, автомобильных голосовых помощниках и других устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами.