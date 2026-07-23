В России протестировали новую модель проверки студенческих работ с ИИ

Компания «Антиплагиат» подвела итоги пилотного тестирования новой системы под рабочим названием «Антиплагиат 2.0», которая помогает преподавателю увидеть, в каких фрагментах, для каких задач и в каком объеме применялась ИИ-генерация в академических текстах. В тестировании приняли участие более 2400 студентов, а также свыше 750 преподавателей и научных руководителей. Суммарно было проведено более 10 тыс. проверок. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

Основной задачей пилота стала проверка нового подхода к оценке самостоятельности студенческих работ, который «Антиплагиат» представил в июне 2026 г. В отличие от традиционного подхода, ориентированного на анализ итогового документа, новая система позволила получать дополнительную информацию о процессе подготовки текста: последовательность его создания, использование внешних источников, фиксация фрагментов с признаками генеративного ИИ, а также активность автора при работе над документом.

Разработки и тестирования проходят в ответ на стремительное распространение искусственного интеллекта, в том числе в системе образования: игнорировать нейросети уже невозможно, поэтому важно найти способ органично встроить их в процессы обучения и обеспечить эффективные механизмы контроля качества образования в новую технологическую эпоху. Такую же задачу ранее озвучил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Центральная идея нового решения — предоставить преподавателям и студентам единое цифровое пространство для создания работ, а также инструменты редактирования и анализа текстов, чтобы заключить весь процесс подготовки работы в единый прозрачный контур. Преподаватели получили возможность видеть продолжительность и количество сессий работы над ВКР, анализировать отдельные изменения и учитывать, какие фрагменты студент написал самостоятельно, а какие вставил из внешних источников, оперативно реагировать и направлять студентов. Те, в свою очередь, получили возможность использовать ИИ открыто: через специальное диалоговое окно они могли пояснять, для каких задач применяли нейросети и каким образом работали с полученными результатами. Наиболее популярной нейросетью среди участников пилота стала DeepSeek — ее указали 95% студентов, ChatGPT использовали 85%, «Алису AI» — 25%, GigaChat — 13% и Claude — 13%.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день вопрос «использовался ИИ или нет» уже недостаточен. Для справедливой оценки преподавателя важно понимать, на каком этапе и для какой задачи применялась технология: помогала ли она оформить собственную мысль или подменяла самостоятельный анализ. Эту потребность закрывает полноценная среда для совместной работы «Антиплагиат 2.0». В ней преподаватель видит не только суммарный процент использования ИИ, но и то, как создавался текст, какие изменения вносил студент и где именно применялись внешние источники или ИИ. Это делает оценку более предметной, а студента защищает от субъективных обвинений в использовании ИИ там, где его на самом деле нет», – отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

Одной из востребованных функций новой системы стала возможность обмениваться комментариями. В среднем преподаватели оставляли к одной работе 25 комментариев. Более 60% опрошенных студентов положительно оценили возможность взаимодействовать с научным руководителем непосредственно в системе на всех этапах подготовки работы.

Среди преимуществ системы преподаватели назвали прозрачность процесса написания работы, подробную аналитику, удобную обратную связь и повышение дисциплины студентов.

Пилотный проект тестировал MVP продукта, помог выявить ключевые барьеры и стал основой для доработки будущей системы, которая будет представлена уже осенью 2026 г. Следующая версия продукта будет работать в веб-формате, без привязки к конкретному текстовому редактору. В ней будут реализованы и улучшены наиболее ценные для преподавателей и студентов функции.

«Ценность пилота именно в том, что университеты помогли нам проверить продукт в реальном образовательном процессе. Мы получили конкретные данные о том, какие функции действительно помогают преподавателю и студенту, какие будут полезны и востребованы. Результаты теста уже легли в основу дорожной карты развития системы», – сказал Сергей Зеленов, директор по продукту компании «Антиплагиат».

Тестирование проходило с 25 февраля по 3 июля 2026 г. и объединило 28 университетов более чем из 20 регионов России. Также участвовал вуз из Белоруссии.