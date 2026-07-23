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«Северсталь-Проект» разработал цифровую 3D-модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования на ЧерМК

Проектный институт «Северсталь-Проект» разработал трехмерную информационную модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования (АНГА) в цехе покрытий металла № 1 Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»). Применение цифрового двойника позволило избежать пространственных ошибок, оптимизировать внутрицеховую логистику и сократить сроки монтажа оборудования практически в два раза. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Новая линия будет обрабатывать прокат толщиной от 0,4 до 4 мм и наносить цинковые, цинк-алюминиевые и алюмокремниевые покрытия в соответствии с требованиями клиентов. Плановая производительность агрегата составит 460 тыс. тонн в год.

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Северсталь

«Комплекс АНГА длиной более 200 метров размещается в одном пролете с действующим оборудованием. Чтобы точно вписать его в существующие габариты, специалисты провели лазерное 3D-сканирование и создали единую цифровую модель агрегата: от фундаментов и металлоконструкций до трубопроводов и электрических сетей. Модель находит пересечения элементов до начала монтажа, управляет графиком работ и обеспечивает безопасность площадки. Сегодня около 80% проектов в компании мы ведем именно с использованием BIM-технологий», – отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Параллельно проработали вопросы производственной безопасности. Цифровой двойник помог заранее проложить маршруты подачи тяжелых узлов, наметить зоны строповки и подъема грузов, а также рассчитать последовательность демонтажа старых и устройства новых фундаментов. Инженеры проверили проходы для персонала, добавили в проект новые переходные площадки и ограждения.

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На этапе строительства модель используют для координации работ генерального подрядчика Центра «Домнаремонт» и более 15 субподрядных организаций. На основе 3D-копии определяют последовательность монтажа и планируют расстановку строительной техники, в том числе при возведении здания насосной станции оборотного водоснабжения.

Ранее «Северсталь-Проект» применил подобный подход при создании комплекса по производству железорудных окатышей. Для крупнейшего инвестиционного проекта компании институт также разработал цифровую модель, включившую более 80 объектов капитального строительства. Это позволило управлять графиком работ в 4D и соблюсти сроки строительства нового производства.

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