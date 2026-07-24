Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора

Санкции против АФК «Система»

Евросоюз ввел 21 пакет санкций против России, вызванных проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине. В пакет вошло большое количество российских физических и юридических лиц, а также компаний из других стран (Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Сингапур, Киргизия), якобы сотрудничающих с Россией.

В частности, под санкции попала АФК «Система». Эта корпорация является крупнейшим акционером МТС («Мобильные телесистемы») и одним из двух крупнейших акционеров Ozon. До недавнего времени корпорация также была крупным совладельцем микроэлектронной группы компаний «Элемент».

В 2022 г. Великобритания ввела санкции против основателя и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. После этого он снизил свою долю в корпорации до 49%, продав 10% акций своему сыну Феликсу. Это на тот момент спасло АФК «Система» от попадания в санкционные списки.

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Евросоюз ввел санкции против большого числа разработчиков БПЛА и ПВО, банков МТС, Ozon, Wildberries и доменного регистратора «Бегет».

Кроме того, доля АФК «Система» в МТС была снижена до менее чем за контрольной за счет передачи миноритарной доли Вячеславу Николаеву, на тот момент гендиректору МТС.

Однако затем под санкциями Великобритании оказался уже и Феликс Евтушенков. В 2025 г. Евросоюз ввел санкции против Владимира Евтушенкова. Сейчас санкции также были введены в отношении Феликса Евтушенкова. В АФК «Система» от комментариев отказались.

Санкции против Александра Жарова и Владимира Табака

Под санкции попал Александр Жаров, глава холдинга «Газпром-Медиа». В 2012-2020 гг. он возглавлял Роскомнадзор. «Газпром-медиа» к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Кроме того, под санкциями оказался гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак. АНО «Диалог» - всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций оператор цифрового диалога между обществом и властью. Среди проектов организации Центр управления регионов - центры компетенций и оперативной поддержки губернаторами регионов по обратной связи с населением в интернете.

Также под санкциями оказались госпредприятие «Главный центр специальных перевозок» («Спецсвязь») и его гендиректор Иван Гайченя. В ЕС утверждают, что данное предприятия участвует в перевозках БПЛА «Гарпия-1».

Санкции против доменного регистратора «Бегет»

Под санкциями оказался доменный регистратор и хостинг-провайдер «Бегет». В ЕС утверждают, что он сотрудничает с лицами из Крыма и новых российских регионов. В «Бегет» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Санкции против финтех-компаний

Под санкциями оказался целый ряд банков и финтех-компаний. Среди них – дочерние банки «Яндекса», Wildberries, Ozon, МТС.

Также под санкциями оказались «Почта Банк» (начинался как совместный проект ВТБ и «Почта России», сейчас находится под контролем ВТБ) и виртуальные банки для предпринимателей – «Модуль Банк» и «Точка Банк» (сейчас находится под контролем «Т-банка»).

Санкции были введены в отношении РНКО «Платежный центр» (обслуживает платежную систему «Золотая корона») и НКО «Мобильная карта» - оператора «Единый ЦУПИС», единый расчетный центр букмекеров и тотализаторов.

«Мобильная карта» является совместным проектом ВТБ и «Центра прогресса бокса» Умара Кремлева. Также санкции были введены в отношении структур платежной системы А7 – «А7 Агент» и «А71» и директор развиваемого данной системой криптовалютного проекта А7А5 Леонида Шумакова. А7 является проектом банка ПСБ,

В пресс-службе Ozon обратили внимание, что ограничения ЕС касаются только «Озон-банка» и не касаются других структур группы Ozon. При этом, как утверждают в пресс-службе Ozon, «Озон-банк» ведет свою деятельность только в России, обслуживает клиентов внутри России с помощью российской финансовой инфраструктуры, не имеет активов за рубежом и не использует международную систему денежных переводов SWIFT, соответственно, на его деятельности санкции не отразятся.

Пресс-служба «МТС-Банка» заявила CNews, что включение кредитной организации в санкционный список ЕС не препятствует операционной деятельности банки.

Схожий комментарий дал и «Точка Банк». «Новые санкции не влияют на устойчивость банка и качество обслуживания клиентов, - заявили в компании. – «Точка Банк» продолжает работать в обычном режиме: все клиентские сервисы доступны, операции проводятся без изменений. Банк заранее выстроил надежную модель расчетов по ВЭД, в том числе с опорой на национальные валюты разных стран и альтернативные каналы взаимодействия с зарубежными контрагентами». В Wildberries от комментариев отказались, пресс-служба «Яндекса» не ответила на запрос CNews.

Санкции против «Микрана»

Санкции были введены в отношении томского производителя телекоммуникационного оборудования НПФ «Микран», принадлежащего «ИКС Холдинг». В ЕС утверждают, что данное предприятие поставило комплектующих на $6,1 млн для АО «Сатурн», производителя системы ПВО «С-400». В «ИКС Холдинге» от комментариев отказались.

Санкции были введены в отношении ставропольского АО «Электроавтоматика», производящие системы связи управления для автоматизированной системы управления боевыми действиями «Поляна-д4м1», используемой для управления системами ПВО С-400.

Также под санкции попали «Пергам Инжиниринг» - производитель систем наблюдения за большими территориями и тепловизоров «Пергам РТР-150» и Энгельское приоборостроительное объединение «Сигнал», производящее оптико-электронную систему наведения «Отбелск-У»

Санкции против разработчиков БПЛА

Под санкции попал целый ряд компаний и их руководителей , которые, по утверждению ЕС, поставляют ИЭМЗ (Ижевский электромеханический завод) «Купол» комплектующие для БПЛА «Гарпия-А1».

В их числе: «Лагар Про» и Сергей Лискович, ПК «Юмэкс», «Москва Инжиниринг» и Сергей Кондрашин, Научно-производственный комплекс «Северная заря» и Евгений Малахов, «Оборонтест», АО «Орбита» и Александр Гармашов, ООО «Полководец» и Елена Сергеева, фирма «Радиал» и Евгений Слодкевич, Научно-производственная фирма «Ротор» и Константин Мигалин, «Система промышленная группа» и Александр Шевцов, «Техносвязь» и Евгений Савельев, Техтекстильснаб, а также Научно-технический центр «Восток» и Андрей Доронин.

Кроме того, под санкции попали руководители нескольких поставщиков комплектующих для БПЛА «Гарпия-1»: Олег Гусарский («Армогрупп»), Андрей Шубин («Делмот»), Инсаф Фахрутдинов («Аутолайф»), Михаил Абрамов (группа «Промавто»),

Также под санкции попали госпредприятие «Оборонтрест» и его гендиректор Сергей Сычков. В ЕС утверждают, что данное предприятие участвует в испытаниях БПЛА «Гарпия-А1».

Под санкциями оказалось «ИРЗ-Связь» - «дочка» холдинга ИРЗ, производящая комплектующие для БПЛА «Орлан» и «Тахион». Кроме того, под санкциями оказались производители FPV-дронов КБ «Лис» (дроны «Гортензия»), «Русская лаборатория воздушного транспорта» (дроны «Овод») и КБ «Авиатехнолаб».