Efsol представила калькулятор ресурсов для бесперебойной работы «1С»

Компания Efsol разработала онлайн-калькулятор для предварительного расчета вычислительных ресурсов, необходимых для стабильной работы корпоративных систем на базе «1С:Предприятия», Microsoft SQL Server и пользовательских RDP-сессий. Инструмент позволяет оценить минимальные требования к процессору, оперативной памяти и дисковой подсистеме. Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

Калькулятор предназначен для компаний, которые планируют внедрение, модернизацию или масштабирование инфраструктуры «1С». Для проведения расчета пользователю необходимо указать пиковое количество сотрудников, работающих через тонкий клиент и удаленный рабочий стол, общий объем информационных баз, а также число используемых конфигураций.

В расчетах учитываются базы «1С:Розница», «1С:ERP», «1С:Управление торговлей», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». На основании введенных параметров сервис определяет эффективную пользовательскую нагрузку и формирует минимальную конфигурацию виртуальных машин с указанием количества процессорных ядер, объема оперативной памяти и SSD.

«При проектировании инфраструктуры для «1С» компании часто ориентируются либо на усредненные рекомендации, либо на текущую нагрузку без учета дальнейшего роста. В результате бизнес сталкивается с двумя крайностями: дефицитом производительности или избыточными затратами на оборудование. Наш калькулятор помогает уже на начальном этапе получить обоснованную оценку ресурсов, сравнить варианты архитектуры и заложить резерв для последующего масштабирования системы», — отметил руководитель отдела Efsol Андрей Огрызков.

Инструмент также предлагает схему размещения компонентов системы. В зависимости от предполагаемой нагрузки калькулятор может рекомендовать объединение сервера «1С» и Microsoft SQL Server на одной виртуальной машине либо разделение прикладного сервера, СУБД и терминального сервера RDP.

Раздельное размещение ролей предлагается, в частности, при использовании ресурсоемких конфигураций, росте количества пользователей, увеличении размера информационных баз или наличии значительного числа баз. Такой подход помогает снизить конкуренцию компонентов за вычислительные ресурсы и создает возможности для дальнейшего масштабирования инфраструктуры.

Калькулятор можно использовать для сравнения существующей инфраструктуры с рекомендуемой конфигурацией, планирования роста нагрузки и предварительной подготовки технического или коммерческого предложения. Решение также позволяет снизить риск закупки оборудования без необходимого запаса производительности.

Расчетная модель Efsol учитывает количество одновременных пользователей, нагрузку от RDP-сессий, размер информационных баз, типы конфигураций «1С» и резерв вычислительных ресурсов. Результаты расчета обновляются автоматически при изменении исходных параметров.

В Efsol отмечают, что калькулятор предназначен для предварительной оценки и не заменяет нагрузочное тестирование или полноценный аудит производительности. Фактические требования к инфраструктуре могут зависеть от качества доработок конфигурации, сложности запросов, количества интеграций и регламентных заданий, настроек СУБД, параметров виртуализации и сетевых задержек.