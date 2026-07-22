«Ситилинк» открывает предзаказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

Федеральный ритейлер «Ситилинк» открывает предазказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Новинки получили более производительную аппаратную платформу, увеличенное время автономной работы, яркие дисплеи и расширенные функции для контроля физической активности и самочувствия. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Galaxy Watch Ultra2 рассчитаны на пользователей, которые регулярно занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Новинка получила аккумулятор емкостью 800 мАч, что на 35% больше по сравнению с предыдущим поколением, новейший ультрапроизводительный процессор Snapdragon Wear Elite Platform и дисплей с пиковой яркостью до 5000 нит для комфортного использования даже под прямыми солнечными лучами.

Устройство оснащено титановым корпусом с защитой от попадания влаги и пыли по стандарту IP69K, водонепроницаемостью 10 ATM и сертификацией EN13319, благодаря чему подходит в том числе для занятий дайвингом. Среди новых спортивных возможностей — режим бега по пересеченной местности с анализом рельефа, рекомендации по поддержанию водного баланса во время тренировок и функции мониторинга погружений.

Пресс-служба «Ситилинк» «Ситилинк» открывает предзаказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

Galaxy Watch9 ориентированы на повседневное использование и непрерывный контроль состояния организма. Часы получили легкий алюминиевый корпус, обновлённый дизайн для более комфортной посадки на запястье, ёмкий аккумулятор на 390 мАч и дисплей с яркостью до 3000 нит. За быстродействие устройства также отвечает процессор Snapdragon Wear Elite Platform.

Обе модели оснащены интеллектуальными функциями мониторинга здоровья на базе ИИ. Часы анализируют биометрические показатели пользователя и помогают следить за качеством сна, состоянием сердечно-сосудистой системы, уровнем физической нагрузки, восстановлением после тренировок и другими параметрами. Среди новых возможностей — расширенный анализ дыхания во сне, оценка жизненных показателей, рекомендации по кардионагрузке, отслеживание физической формы и контроль уровня окружающего шума.



