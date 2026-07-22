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РТУ МИРЭА создает ИИ-помощника для врачей и пациентов, чтобы снизить риск ошибок в диагностике

Студенты РТУ МИРЭА разрабатывают мобильное приложение Fusion — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет врачам ставить диагнозы, а пациентам — проходить первичный скрининг, не выходя из дома. Сегодня в России не хватает медицинских кадров, нагрузка на специалистов растет, а в отдаленных регионах доступ к качественной диагностике ограничен. Новая система призвана снизить процент врачебных ошибок, уменьшить самолечение и сделать медицину доступнее для каждого, у кого есть интернет. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Ошибки в диагностике — одна из самых серьезных проблем современной медицины. Кто-то тратит недели на поиск второго мнения, а кто-то сталкивается с последствиями позднего выявления болезни. Врачей не хватает, нагрузка на existing специалистов огромна, а привлечение новых кадров не всегда решает проблему качества, особенно в регионах с ограниченными ресурсами.

Команда предлагает решение, которое не заменит врача, но станет его надежным помощником. Платформа Fusion — это мобильное приложение и веб-сервис, использующие искусственный интеллект для первичного анализа симптомов, предложения планов обследования и даже предварительной диагностики. Пациент вводит свои жалобы, а система на основе научных данных и обученных моделей машинного обучения выдает вероятный диагноз и рекомендует, к какому специалисту обратиться и какие анализы сдать. Вся информация передается врачу уже структурированной, что экономит его время и снижает риск что-то упустить.

«Я сам не раз сталкивался с ситуациями, когда диагноз ставили неправильно или приходилось тратить недели на поиск грамотного специалиста. У многих моих знакомых был похожий опыт. Мы решили сделать инструмент, который поможет и врачам, и пациентам. Наш ИИ не лечит — он анализирует симптомы, предлагает варианты и структурирует информацию, чтобы доктор мог принять взвешенное решение быстрее и точнее. Это как второй пилот в самолете: основную работу делает командир, но второй пилот страхует и подсказывает», — сказал Владислав Васильев, студент Института технологий управления РТУ МИРЭА, лидер проекта.

В команде каждый отвечает за свое направление: лидер проекта занимается стратегией и поиском партнеров, project-менеджер проектирует интерфейс и управляет процессами, а технический директор разрабатывает архитектуру и ML-модели, включая обработку естественного языка и анализ данных.

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«Мы создаем систему, которая будет полезна в любой точке России — от мегаполиса до отдаленного поселка, где есть интернет. Пациент получает возможность провести экспресс-скрининг дома, а врач — готовый структурированный кейс, а не просто набор жалоб. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения, уменьшает количество случаев самолечения и, самое главное, повышает шансы на раннее выявление заболеваний. Мы ориентируемся на научный подход: все модели строятся на проверенных клинических данных и интерпретируемых алгоритмах, чтобы каждый вывод можно было объяснить», — сказал Сергей Жильцов, доцент Института технологий управления, научный руководитель проекта.

Сейчас команда работает над прототипом и MVP, собирает обезличенные клинические данные для обучения моделей и готовится к тестированию. В планах — сертификация системы в качестве медицинского изделия и выход на рынок к 2027 г.

Проект получил грант акселерационной программы «Акселератор РТУ МИРЭА», что позволит разработчикам завершить создание прототипа, провести обучение моделей и подготовить платформу к пилотному внедрению.

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