Белорусский оператор «А1» запустил службу такси на российском ПО «Такси-Мастер»

Белорусский телеком-оператор «А1» запустил собственный сервис на базе российского программного комплекса «Такси-Мастер». Об этом CNews сообщил представитель компании «БИТ «Мастер».

Проект «А1 Такси» начался в мае 2025 г. Компании удалось запуститься за шесть месяцев с момента принятия решения.

«Мы увидели благодатную почву для масштабного проекта, который расширит наш основной телекоммуникационный бизнес», — сказал Евгений Левданский, начальник управления инфраструктурных решений «А1» и руководитель проекта «А1 Такси».

В качестве технологической платформы был выбран программный комплекс «Такси-Мастер» компании «БИТ «Мастер». По словам Левданского, ключевыми факторами выбора стали скорость внедрения и соответствие требованиям информационной безопасности. Развертывание инфраструктуры и настройка системы заняли три месяца.

Одним из важнейших результатов проекта стало внедрение программной кассы, которая полностью заменила классические таксометры.

Для пассажиров «А1 Такси» внедрил бонусную программу с кешбэком и скидками, включая 50% на поездки в аэропорт. Для водителей появились длинные цели, тепловые карты спроса и гибкая система приоритетов. Программа для диспетчерской такси позволяет быстро настраивать бизнес-процессы с помощью встроенных скриптов без привлечения программистов. «А1» продолжает расширение сервиса на новые города, адаптируя карты при поддержке разработчика.