CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Белорусский оператор «А1» запустил службу такси на российском ПО «Такси-Мастер»

Белорусский телеком-оператор «А1» запустил собственный сервис на базе российского программного комплекса «Такси-Мастер». Об этом CNews сообщил представитель компании «БИТ «Мастер».

Проект «А1 Такси» начался в мае 2025 г. Компании удалось запуститься за шесть месяцев с момента принятия решения.

«Мы увидели благодатную почву для масштабного проекта, который расширит наш основной телекоммуникационный бизнес», — сказал Евгений Левданский, начальник управления инфраструктурных решений «А1» и руководитель проекта «А1 Такси».

В качестве технологической платформы был выбран программный комплекс «Такси-Мастер» компании «БИТ «Мастер». По словам Левданского, ключевыми факторами выбора стали скорость внедрения и соответствие требованиям информационной безопасности. Развертывание инфраструктуры и настройка системы заняли три месяца.

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

Одним из важнейших результатов проекта стало внедрение программной кассы, которая полностью заменила классические таксометры.

Для пассажиров «А1 Такси» внедрил бонусную программу с кешбэком и скидками, включая 50% на поездки в аэропорт. Для водителей появились длинные цели, тепловые карты спроса и гибкая система приоритетов. Программа для диспетчерской такси позволяет быстро настраивать бизнес-процессы с помощью встроенных скриптов без привлечения программистов. «А1» продолжает расширение сервиса на новые города, адаптируя карты при поддержке разработчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Знаменитый российский дизайн-центр оштрафован за срыв разработки чипа для распознавания БПЛА

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Создан дрон размером с насекомое. Он управляется с помощью ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще