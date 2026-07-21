«Почта России» масштабировала процессы безопасной разработки с Swordfish Security

«Почта России» завершила первый этап масштабного проекта по укреплению киберустойчивости своих цифровых продуктов. В сотрудничестве с Swordfish Security, экспертами DevSecOps, был создан единый управляемый процесс безопасной разработки (РБПО), объединивший более 90 команд. Объем разработки охватывает свыше 200 программных продуктов — от внутренних систем логистики до клиентских приложений для миллионов людей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security.

Для реализации масштабной задачи — унификации подходов к безопасной разработке ПО для различных систем — эксперты Swordfish Security сформировали единую методологию, выстроили процессы и создали центр компетенций по РБПО для всех команд.

«Для нас главное, чтобы все сервисы функционировали без сбоев, а данные клиентов оставались в безопасности. Для этого мы унифицировали процессы разработки, теперь они позволяют системно контролировать, насколько наши службы устойчивы к киберугрозам. Опыт Swordfish Security помог выстроить единую процедуру, в которую уже интегрированы ключевые команды. Мы видим, что уровень безопасности заметно вырос и продолжаем внедрять эти практики в новые команды и сервисы», — сказал руководитель Дирекции информационной безопасности «Почты России» Роман Шапиро.

Комплексный процесс безопасной разработки ПО «Почты России», методология и практики масштабированы на разные уровни продуктовых команд и применяются для всей цифровой экосистемы организации. Поддержку и развитие этих подходов осуществляет департамент обеспечения бизнеса под руководством Андрея Дюбченко.

Одним из ключевых результатов проекта стало создание полного комплекта регламентов и методологических материалов. Было подготовлено и согласовано более 30 артефактов: процессы, инструкции и организационно-распорядительная документация, обеспечивающая единый подход для выстраивания процесса безопасной разработки ПО и его подпроцессов.