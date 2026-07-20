НТЦ АРГУС вывел на рынок R&D-лабораторию для проверки ИТ-гипотез

НТЦ АРГУС открыл для российского бизнеса доступ к собственной лаборатории в формате R&D-as-a-Service. Компании среднего и крупного бизнеса смогут использовать ее технологическую базу и экспертизу команды, чтобы быстро проверить гипотезу до запуска полноценного ИТ-проекта: оценить техническую реализуемость будущего решения, собрать рабочий прототип и подтвердить или опровергнуть целесообразность проекта до масштабных вложений. Об этом CNews сообщили представители НТЦ АРГУС.

Как писал CNews, за январь-май 2026 г. в России прекратили деятельность 1,037 тыс. компаний в сфере НИОКР, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Одна из причин — высокая стоимость штатного R&D-подразделения, которое требует выделенной команды, технологической базы, компетенций в проектировании функциональной архитектуры и выстроенных процессов управления разработкой. Такие затраты оправданны при регулярной исследовательской нагрузке. Если же речь идет о разовой задаче, бизнесу достаточно быстрой оценки: реализуемо ли решение на доступном стеке, какие ограничения возникнут при проектировании, каких интеграций оно потребует и есть ли основания для перехода к промышленной разработке.

Такую оценку и дает R&D-лаборатория НТЦ АРГУС. Она подключается на этапе, когда готового технического задания еще нет, но у бизнеса уже есть идея или сырая продуктовая гипотеза. Команда лаборатории переводит идею в понятные функциональные компоненты продукта, проводит необходимые исследования предметной области и собирает работающий прототип решения на собственной платформе с использованием готовых фреймворков. Заказчик может остановить проект на любом этапе, скорректировать функциональную логику, а затем передать наработки внутренней команде или продолжить развитие вместе с НТЦ АРГУС до MVP и промышленной разработки.

Такой формат подходит и компаниям, которые уже запускали R&D внутри, но столкнулись с затяжными сроками, нехваткой исследовательской экспертизы или результатом, который сложно развивать дальше. Часто такие инициативы заканчиваются кликабельными макетами, экспериментальными разработками без понятной архитектуры или решениями, которые не удается встроить в корпоративные системы. Лаборатория НТЦ АРГУС помогает пройти предпроектный этап быстрее и снизить финансовые риски до значительных инвестиций.

Прототип решения создается в среднем в течение одной-двух недель на технологической базе НТЦ АРГУС с использованием готовых фреймворков и современного стека технологий. Подход отработан на внутреннем потоке исследовательских задач и в пилотах для заказчиков. Так, дистрибьютор электротехнического оборудования обратился в лабораторию без единого видения состава и архитектуры будущей корпоративной системы: специалисты проанализировали сквозные бизнес-процессы от закупки и складского учета до продаж и сервисного обслуживания, выделили функциональные контуры будущей системы, сформировали целевую архитектуру и модель интеграции с учетной системой и складским контуром В итоге за две недели проекта собрали интерактивный прототип, на котором заказчик проверил ключевые гипотезы до начала дорогостоящей разработки. На металлургическом предприятии в рамках программы цифровизации требовался новый производственный модуль, однако на старте существовали лишь общие ожидания от результата и набор высокоуровневых требований: команда лаборатории проанализировала производственные процессы и точки сбора данных, сформировала целевую модель работы, подготовила архитектурное решение с учетом ограничений существующего ИТ-ландшафта. На этой основе за 1,5 недели был собран прототип модуля, который позволил проверить ключевые функциональные сценарии. После проверки прототип развили до MVP, а затем довели решение до промышленной эксплуатации. В результате абстрактная идея превратилась в работающий производственный модуль, который впоследствии стал частью корпоративной системы предприятия.

«Ценность нашей R&D-лаборатории строится на сочетании, редком для рынка: научно-инженерная школа, экспертиза в функциональной архитектуре и наличие внутренних инструментов разработки, влияющих на скорость прототипирования. За счет этого мы можем не просто проверить, реализуема ли идея технически, но оценить, можно ли развивать ее до промышленной разработки: как решение будет встроено в корпоративные системы, сможет ли прототип перерасти в продукт и какой будет стоимость его дальнейшей разработки. Для заказчика это снижает риск инвестировать в проект, который выглядит убедительно на уровне концепции, но не выдерживает перехода к промышленной эксплуатации», — сказал Евгений Мошняцкий, коммерческий директор НТЦ АРГУС

R&D-лаборатория НТЦ АРГУС не имеет отраслевой привязки и работает с гипотезами компаний из разных сфер. В первую очередь ее возможности востребованы там, где высока стоимость технологической ошибки: в промышленных холдингах, энергетике, телекоме, ритейле и логистике. В таких компаниях решение о финансировании важно принимать не после длительной разработки, а на раннем этапе, когда идею еще можно проверить на прототипе решения и, если она нежизнеспособна, отказаться от нее до значительных инвестиций.