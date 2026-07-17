Выпуск принтера печатных плат PewCB One: старт производства в Воронеже

Компания PewCB представила настольную систему для быстрого прототипирования печатных плат PewCB One. Серийное производство устройства начнется 1 августа в Воронежской области. Об этом CNews сообщил представитель PewCB.

Система позволяет сократить время между проектированием и проверкой новой версии печатной платы примерно до 30 минут. Вместо ожидания изготовления платы на производстве, которое обычно занимает несколько дней, инженеры смогут выполнять три и более итерации разработки в течение рабочего дня.

Несмотря на высокую скорость изготовления, устройство обеспечивает качество и точность, сопоставимую с промышленными печатными платами. Сократить цикл изготовления печатной платы удалось не только за счет лазерной обработки. В PewCB пересмотрели весь процесс — от конструкции заготовок до монтажа компонентов.

В отличие от решений, требующих химической обработки, дополнительного оборудования или отдельной производственной зоны, PewCB One имеет полностью закрытую рабочую камеру с замкнутой системой фильтрации воздуха. Лазерное излучение не выходит за пределы корпуса, что соответствует 1-му классу лазерной безопасности. Благодаря этому устройство можно использовать непосредственно в офисе, лаборатории или учебном классе.

Формирование топологии платы выполняется путем лазерной абляции.

А в основе системы используются двусторонние заготовки с заводскими металлизированными переходными и сквозными отверстиями, что исключает необходимость сверления, установки люверсов и химической обработки.

Керамическая подложка обеспечивает равномерный нагрев при пайке на термостоле или в печи, упрощая и ускоряя сборку.

После формирования топологии платы система автоматически вырезает в трафаретном листе отверстия, совмещенные с контактными площадками. Это позволяет быстрее и точнее наносить паяльную пасту, сокращая время сборки печатной платы.

Повторяемость позиционирования составляет 30 мкм, а гарантированная минимальная ширина дорожек и зазоров — 0,1 мм. Такие характеристики соответствуют 5 классу точности по ГОСТ и позволяют изготавливать прототипы для современных электронных компонентов.

С новым устройством инженеры могут избежать затратных по времени и ресурсам итераций. Вместо изготовления всей платы можно быстро собрать и протестировать отдельные функциональные модули — например, преобразователи напряжения, датчики или контроллеры двигателей. После проверки в реальных условиях такие узлы легко интегрируются в финальный проект устройства.

Такой подход меняет саму культуру разработки. Вместо того чтобы неделями ждать очередную ревизию платы и тщательно просчитывать каждое решение, инженеры получают возможность быстро проверять гипотезы, экспериментировать и принимать решения на основе испытаний реального оборудования.

Тот же принцип востребован и в инженерном образовании. Студенты могут пройти полный цикл разработки — от проектирования печатной платы до сборок и тестирования устройства — в рамках лабораторного занятия. Ошибки перестают быть дорогостоящими и превращаются в часть процесса обучения, позволяя быстрее накапливать практический опыт.

Запуск серийного производства PewCB One позволит сделать настольное прототипирование печатных плат доступнее для российских инженерных команд, исследовательских лабораторий и образовательных учреждений.