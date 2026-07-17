CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Платформа управления «Аврора Центр 5.6.0» прошла сертификацию ФСТЭК России

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» версии 5.6.0 подтвердила соответствие требованиям четвертого уровня доверия ФСТЭК России. «Аврора Центр» — это средство для централизованного управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux в компаниях и организациях любого масштаба.

Сертификация ФСТЭК России позволяет аттестовывать информационные системы, в которых используется «Аврора Центр» для управления мобильными рабочими местами, на соответствие требованиям по безопасности информации. Это необходимо в проектах, где использование сертифицированных компонентов является обязательным требованием.

Сертификат подтверждает возможность использования платформы управления: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

«Аврора Центр» является одним из элементов для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Применяется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения, способна управлять более чем миллионом устройств в рамках одного проекта.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

Релиз 5.6.0 платформы «Аврора Центр» был представлен в июле 2026 г. Обновление развивает режим киоска: он ограничивает устройство одной рабочей задачей, чтобы пользователь не имел возможности перейти в посторонние приложения и настройки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Создатели российской атомной бомбы построят суверенные установки для выпуска чипов

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще