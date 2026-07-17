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Первые электромобили «Атом» вручили покупателям

Компания АО «КАМА», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов. В соответствии с текущим планом даты выдачи «Атомов» будут проходить в диапазоне от 16 июля по 15 октября. Об этом CNews сообщили представители КАМА.

После выдачи «Атомов» тем, кто оформил предварительный заказ, планируется передать клиентам еще не менее 3 тыс. серийных автомобилей до конца года. Сейчас «Атомы» можно заказать со сроком выдачи в четвертом квартале 2026 г., а также провести тест-драйв автомобиля перед покупкой.

Игорь Поваразднюк, генеральный директор АО «КАМА»: «Почти пять лет назад «Атом» был лишь идеей в презентации. Постепенно с чистого листа создавались дизайн, технологическая платформа, операционная система и, наконец, первый серийный электромобиль. Сегодня мы перешли к главному моменту для любого разработчика — передаче первых гаджетов их владельцам. Календарь регулярных выдач на июль-октябрь уже сформирован из числа ранних бронирований. Новые покупатели могут заказать электромобиль сейчас с вручением начиная с октября 2026 г. Более 3 тыс. «Атомов» найдут своих владельцев в IV квартале».

«Атом» производится в России – от металла и штамповки до сварки, окраски и сборки автомобиля. Электромобили будут оснащаться отечественной аккумуляторной батареей и электроприводом. Производство организовано на Московском автомобильном заводе «Москвич».

Электромобиль построен на базе собственной платформы и операционной системы. «Атом» оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), а также пятирычажной задней подвеской, обеспечивающими премиальный уровень динамики, комфорта и плавности хода. Батарея емкостью 77 кВт·ч позволяет достигать запаса хода до 500 км (WLTC) на одном заряде, а специальные инженерные решения «Атома» обеспечивают эффективность батареи в зимних условиях. Автомобиль оснащен полным пакетом подогревов, включающим в себя обогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекла, зоны дворников, форсунок и зеркал заднего вида, а также двухзонным климат-контролем, электронными регулировками сидений, зеркал и стекол.

«Атом» — это цифровой электромобиль. Базовая комплектация включает полностью автоматические распашные двери, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности на лобовое стекло, руль с сенсорным дисплеем, голосовой ассистент, систему помощников водителя ADAS 2+, возможность обновления контента через интернет, управление автомобилем со смартфона.

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«Атом» доступен в пяти цветах кузова: «Атом», «Нейтрон» (черный), «Фотон» (белый), «Пиксель» (серый) и «Герц» (фиолетовый), а также в двух вариантах салона: светлом и темном.

Электромобиль уже прошел полный цикл испытаний, включая эксплуатационные тесты в условиях жары и российского холода, а также сертификационные краш-тесты, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.

Для владельцев также подготовлена сервисная инфраструктура от «Атома» и партнеров в ключевых городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Калининград. В дальнейшем развитие сервисной сети будет продолжаться, обеспечивая высокий уровень обслуживания владельцев Атома.

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