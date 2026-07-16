Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков

Компания NtechLab разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет российским вузам выявлять прогульщиков. Нейросеть также повысит безопасность учебных заведений, распознавая на входе правонарушителей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект NtechLab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных вуз видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений.

«Наша система работает на опережение. Когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. К тому же это способ уйти от субъективности. Администрация видит честную картину и может принять дисциплинарные меры, если посчитает их оправданными. Кроме того, ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то возможно стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

ИИ может также использоваться на входе в учебное заведение и работать с «черными списками» – давать тревожный сигнал на пункт охраны, если система распознает, например, объявленного в розыск человека.