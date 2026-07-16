CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков

Компания NtechLab разработала видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая поможет российским вузам выявлять прогульщиков. Нейросеть также повысит безопасность учебных заведений, распознавая на входе правонарушителей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект NtechLab анализирует видеопоток с камер в аудитории и определяет количество посетителей лекций и семинаров. На базе этих данных вуз видит статистику посещаемости конкретного занятия. Сейчас решение внедряется в нескольких аудиториях в одном из крупнейших российских высших учебных заведений.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

«Наша система работает на опережение. Когда студенты понимают, что их реальная посещаемость фиксируется, они начинают относиться к учебе серьезнее. К тому же это способ уйти от субъективности. Администрация видит честную картину и может принять дисциплинарные меры, если посчитает их оправданными. Кроме того, ИИ позволит определить востребованность того или иного предмета среди студентов. Если во время лекции или семинара аудитория пустует, то возможно стоит пересмотреть учебную программу и адаптировать ее под реальные запросы учащихся», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

ИИ может также использоваться на входе в учебное заведение и работать с «черными списками» – давать тревожный сигнал на пункт охраны, если система распознает, например, объявленного в розыск человека.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения

Мигранты будут покупать мобильный телефон при въезде в Россию, чтобы власти могли их отслеживать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще