CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

«Телфин» и «Аспро.Cloud»: в 2026 году омниканальные коммуникации станут источником данных для аналитики и управления процессами

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с командой аналитиков «Аспро.Cloud» изучили динамику потребления услуг бизнес-коммуникаций, опираясь на данные 15 тыс. компаний из различных отраслей экономики за 2025 г. и I квартал 2026 г. В этом году число компаний, которые используют и бизнес-телефонию, и мессенджеры, выросло на 40 %.

Согласно статистике «Телфин» и «Аспро.Cloud», в 2025 году отрасли торговли, ИТ и телекома, а также сферы услуг населению и бизнесу входят в список лидеров как по числу подключений телефонии, так и по использованию мессенджеров. Для компаний из указанных отраслей коммуникация — ключевой актив, а не вспомогательный процесс. В торговле и услугах она формирует продажи, а в ИТ и телекоме — составляет основу продукта и инфраструктуры.

Этот тренд сохраняется и в 2026 г.: наиболее устойчивые и развитые отрасли, в том числе торговля и услуги, а также ИТ и телеком, интегрируют бизнес-телефонию и мессенджеры в единую экосистему клиентского сервиса. Такие организации активно используют оба канала, что говорит о высокой цифровизации и возможности использования омниканального общения с клиентами.

«В 2025 г. больше трети наших клиентов из данных отраслей использовали омниканальное решение, включающее виртуальную АТС «Телфин.Офис», SMS, мессенджеры и онлайн-чаты. В I квартале 2026 г. число компаний, которые применяют и бизнес-телефонию, и мессенджеры совместно, выросло на 40%», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

«Эпоха простого многоканального общения уходит в прошлое. Если раньше целью было "быстро ответить клиенту", то сегодня важно — "услышать каждого". Мы наблюдаем трансформацию: коммуникации превращаются в массив данных для изучения. По нашей статистике, каждый пятый бизнес уже внедряет речевую аналитику, чтобы превратить звонки и переписки в измеримые показатели качества. Сегодня телефония, мессенджеры и CRM — это единый инструмент, где аналитика является "мозгом", управляющим всеми процессами», — отметил Иван Павлов.

Торговые и сервисные компании, ИТ и телеком-бизнес выбирают омниканальный подход в работе с клиентами и на базе современных сервисов превращают разрозненные коммуникации в предсказуемую и эффективную систему. ИИ централизованно изучает данные по клиентам, полученные из разных источников, и оценивает их в связке друг с другом. Это позволяет извлечь из диалогов ценные знания и сделать каждое взаимодействие с клиентом более точным и результативным.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Сегодня концепция «одного окна» уже закрепилась как стандарт деловой коммуникации в том числе в высокотехнологичной отрасли — ИТ и телекоме. Max, Telegram и VK в связке с бизнес-телефонией стали базовыми инструментами для корпоративного общения. Данный сегмент выступает технологическим драйвером развития рынка омниканальных коммуникаций в России.

«Отдельно хочется выделить отрасль ИТ и телекома. Компании данного сегмента сами являются создателями инфраструктуры, поэтому их паттерны использования разных инструментов и каналов связи наиболее продвинуты. Продукт часто сложный и абстрактный; обсуждение архитектуры системы или настройки серверов требует непрерывного, "потокового" обмена сообщениями и звонками, что идеально ложится в формат омниканальных коммуникаций. Кроме этого, ИТ-сектор — лидер по распределенным командам. Сочетание разных каналов связи создает единую информационную систему, заменяя офисное пространство», — сказал Ярослав Егоров, директор по продажам «Аспро».

В 2025—2026 гг. рынок деловых коммуникаций в России переживает фундаментальный сдвиг: телефония и мессенджеры перестают быть просто инструментами общения. Фокус смещается с функции связи на использование данных для анализа и управления бизнес-процессами, а также реализации новых сценариев взаимодействия с покупателями. Сегодня коммуникации — это источник данных, которые позволяют выстраивать уникальный клиентский опыт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

«Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще