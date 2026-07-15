Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром»

«Даком М» (бренд Space) и разработчик систем хранения данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM версии 6.5.9 с системой хранения данных Nimbus «Гром». Проведенные испытания показали, что решения корректно функционируют при совместном использовании в единой ИТ-инфраструктуре.

Сертификат совместимости получен по итогам тестовых испытаний, в ходе которых проверялись ключевые сценарии взаимодействия платформы виртуализации и системы хранения данных: подключение СХД Nimbus «Гром» к SpaceVM, работа с блочными устройствами, управление LUN, создание ZFS-пулов и томов хранения, а также операции с виртуальными машинами, включая их перенос между физическими серверами.

Дополнительно была подтверждена корректность отображения аппаратных идентификаторов, управление ресурсами и удаление сущностей без нарушения целостности инфраструктуры.

Отдельный блок испытаний был направлен на работу с кластерными файловыми системами GFS2. В рамках тестов проверялись сценарии подключения блочных хранилищ для нескольких серверов, настройка сетевого взаимодействия, создание и эксплуатация кластерного транспорта, форматирование и монтирование файловых систем, а также перенос виртуальных машин между узлами кластера. Проводилась проверка отказоустойчивости при частичном отключении FC и iSCSI-путей, а также тестирование работы файловых протоколов NFS и CIFS (SMB), подтвердившее стабильный доступ к данным.

По результатам испытаний подтверждено, что SpaceVM версии 6.5.9 и СХД Nimbus «Гром» полностью совместимы и обеспечивают корректную и стабильную работу во всех проверенных сценариях.

SpaceVM — российская платформа серверной виртуализации, разработанная компанией «Даком М», входящая в экосистему Space. Платформа предназначена для управления виртуальными машинами, сетями и хранилищами в корпоративной ИТ-инфраструктуре. SpaceVM обеспечивает централизованное управление ресурсами, поддерживает функционал высокой доступности и «живой» миграции виртуальных машин, встроенное резервное копирование и работу с внешними системами хранения данных.

СХД Nimbus «Гром» — универсально гибридное решение, ориентированное на средний и крупный бизнес, которым требуется масштабируемая система хранения данных с возможностью адаптации под различные типы нагрузок. Находится в реестре Минпромторгра РФ.

«Подтверждение совместимости SpaceVM с СХД Nimbus «Гром» — шаг вперед в развитии экосистемы отечественных ИТ-решений. Сегодня рынок требует не отдельных продуктов, а комплексных, проверенных в совместной работе стеков, способных закрывать задачи заказчиков “под ключ”. Кооперация российских вендоров в этом контексте становится ключевым фактором устойчивости ИТ-инфраструктур, снижает риски при интеграции и ускоряет внедрение. Для наших заказчиков это означает возможность строить масштабируемые и отказоустойчивые системы хранения и обработки данных на базе полностью совместимых решений», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества компании «Даком М».

«Результаты испытаний подтверждают, что СХД Nimbus «Гром» органично встраивается в современные виртуализированные среды и соответствует требованиям корпоративных заказчиков. Важно, что такие проекты формируют рынок доверия между российскими разработчиками: сертификаты совместимости дают заказчикам возможность быстрее принимать решения и переходить к построению комплексных ИТ-ландшафтов, сводя на нет зависимости от зарубежных технологий», — сказал Евгений Русанов, заместитель технического директора «Технолид».