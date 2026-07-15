«Базальт СПО» объявляет о выпуске новой версии технологического комплекса «Альт Платформа» 11.0

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, объявляет о выпуске новой версии технологического комплекса «Альт Платформа» 11.0. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт Платформа» предназначена для сборки общесистемного и прикладного программного обеспечения и выпуска дистрибутивов. Продукт включен в Единый реестр российского ПО (№ 21540). Корпорации и государства могут создавать собственные ОС, инфраструктурное и прикладное ПО, адаптированные под свою специфику.

Ключевое новшество «Альт Платформы» 11.0 — поддержка стабильной ветки Одиннадцатой платформы p11 (Salvia) независимого репозитория «Сизиф». Она содержит пакетную базу, на которой выпускаются и основные дистрибутивы ОС «Альт».

В р11 включены: ядра Linux 6.6 и 6.1 с длительным сроком поддержки (LTS); актуальная версия графической среды GNOME — она обеспечивает одинаковую работу приложения на ноутбуках, десктопах и мобильных устройствах без специальной адаптации; современная версия графического окружения KDE Plasma с богатыми возможностями настройки пользовательской среды; обновленные драйверы NVIDIA, с обновленным набором инструментов для сборки программ из исходного кода и др.

В «Альт Платформу» 11.0 добавлены поддержка зеркалирования Одиннадцатой платформы, режим восстановления (rescue), инфраструктура контейнеризации (включая реестр контейнеров), сервер FTP vsftpd, система жизненного цикла разработки Forgejo, а также установка документации по ОС.

Технологический комплекс «Альт Платформа» полезен крупным заказчикам, которые используют дистрибутивы «Альт» в собственной ИТ-инфраструктуре. С помощью ALT Platform Builder (серверной ОС, на которой организуется рабочее место разработчика и сборочная среда) можно организовать зеркало репозитория во внутренней сети, при необходимости можно подключить несколько бранчей (веток репозитория). В новую версию ALT Platform Builder добавлены инструменты для работы с контейнерами, позволяющие развернуть собственный реестр контейнеров. Также добавлена система жизненного цикла разработки Forgejo.

ИТ-специалисты заказчика могут самостоятельно собирать необходимые пакеты в собственную локальную копию веток репозитория (сохраняя замкнутость по зависимостям) или воспользоваться помощью специалистов техподдержки «Базальт СПО». Можно приобрести лицензию, позволяющую самостоятельно или с помощью вендора создавать собственные дистрибутивы операционной системы с правом их коммерческого использования. Лицензия включает в себя процессорные архитектуры, поддерживаемые репозиторием p11. Политика ценообразования предусматривает получение роялти (вознаграждения) с каждой реализованной лицензии на дистрибутив. За подробностями обращайтесь в sales@basealt.ru.

Также вендор предоставляет поддержку по созданию прикладного и инфраструктурного ПО. Для национальных операционных систем других государств можно обеспечить глубокую локализацию: соблюдение требований местных регуляторов по ИБ, перевод интерфейсов на национальные языки, поддержку национальных шрифтов, встраивание национальных раскладок клавиатуры и др. На базе «Альт Платформы» уже созданы национальные операционные системы Узбекистана и Казахстана, операционная система «Иридиум», межсетевой экран «ИВК Кольчуга-К», сертифицированный ФСТЭК России.

Производители оборудования (банкоматов, промышленных контроллеров, систем пожаротушения) получают возможность создавать специализированные ОС с ядром Linux real-time, обеспечивающим минимальное потребление ресурсов и выполнение команд управления оборудованием с гарантированной временной точностью.

Дистрибутив, созданный на базе «Альт Платформы», можно внести в перечень российских программ для ЭВМ и баз данных, разработанных и используемых для специализированных задач российскими юридическими лицами, поскольку «Альт Платформа» уже включена в реестр.

Стабильная ветка репозитория «Сизиф», включенная в «Альт Платформу», развивается компанией с 2001 г., на ней создано 11 поколений операционных систем «Альт». Это репозиторий Sisyphus («Сизиф») — один из крупнейших в мире технологически независимых репозиториев свободного ПО. Он находится на территории и под юрисдикцией России, формируется из свободного ПО международных проектов и собственных разработок компании.

Программный комплекс также будет полезен разработчикам прикладного программного обеспечения и интеграторам, заинтересованным в совместимости своего ПО с продуктами семейства «Альт». Для этого «Базальт СПО» предоставляет технологический комплекс под лицензией, которая дает право включать компоненты «Альт Платформы» в программное произведение, не являющееся операционной системой. Этот тип лицензирования заинтересует также интеграторов.

Сборка ОС с предустановленным дополнительным ПО позволяет производителям компьютеров собирать OEM-образы, а ИТ-службам крупных компаний — готовые «тяжелые» дистрибутивы с ОС и совместимым прикладным ПО для установки на тысячи компьютеров организации.