«БФТ-Холдинг» реализовал проект по повышению эффективности управления имуществом в «Группе Оргсинтез»

«БФТ-Холдинг» внедрил EAM-систему «БФТ.Управление активами» на предприятиях «Группы Оргсинтез». Решение позволило систематизировать сведения о 470 объектах имущества, включая земельные участки, здания и сооружения, а также визуализировать их расположение на виртуальной карте. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

ООО «Группа Оргсинтез» – российский химико-промышленный комплекс, который производит и реализует российским и зарубежным предприятиям химическую продукцию. В собственности группы находится более 130 земельных участков, свыше 300 зданий, сооружений и помещений.

При таком масштабе особенно важно оперативно получать достоверные сведения об объектах, контролировать их статус, документы, сроки действия договоров, а также планировать эксплуатацию, ремонт и обслуживание на основе актуальных данных. До старта проекта информация об имущественных объектах велась разрозненно: отдельный реестр имущества не был автоматизирован, документы, связанные с объектами, не были объединены в единую структурированную модель. Контроль сроков также требовал ручного сопровождения.

Для эффективного управления активами, отслеживания состояния объектов и их статуса (например, если они сданы в аренду или закрыты на ремонт), консолидации документов по ним в электронном виде и объективного стратегического планирования компания приняла решение внедрить систему класса EAM (Enterprise Asset Management) «БФТ.Управление активами» разработки «БФТ-Холдинга».

Проект был реализован менее чем за четыре месяца. Специалисты БФТ развернули систему, выполнили ее настройку в соответствии с требованиями заказчика и наполнили данными об имеющихся объектах имущества группы. Всего заведено 470 объектов недвижимости и 44 договора. После ввода системы в промышленную эксплуатацию к работе с ней были подключены ответственные за управление активами сотрудники.

Сегодня «БФТ.Управление активами» в «Группе Оргсинтез» обеспечивает детализированный учет имущества, хранение связанных документов, контроль сроков, формирование отчетности и визуальное отображение объектов на картах и планах. В рамках проекта особое значение получила виртуальная карта: на ней отображаются границы земельных участков, расположение зданий и сооружений, а переход между картой и карточкой объекта позволяет быстро получать ключевую информацию по каждому активу.

Использование системы помогает ответственным сотрудникам видеть полный цифровой профиль объекта: его характеристики, местоположение, правоустанавливающие документы, договоры и текущий статус. Это упрощает управление недвижимостью, снижает зависимость от ручного поиска информации и создает основу для дальнейшего развития процессов эксплуатации имущества.

«Для нас было очень важно получить полное представление обо всех активах, чтобы более грамотно и экономически эффективно эксплуатировать объекты, вовремя производить обслуживание и ремонт зданий. Система объединила данные о нашем имуществе, которые ранее хранились разрозненно. Теперь мы можем гораздо проще и быстрее найти нужную информацию: например, уточнить расположение объекта, его характеристики, сроки действия договора и другие сведения. Также можно быстро внести в систему новый объект или поменять статус существующего, создать необходимый отчет», – сказал Юрий Аникин, руководитель проекта MES «Группы Оргсинтез».