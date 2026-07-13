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Sitronics Group и «Парк Телеком» объединили усилия для укрепления ИТ-инфраструктуры российских регионов

Sitronics Group и «Парк Телеком» договорились о реализации совместных проектов по оснащению высокопроизводительным серверным оборудованием крупных государственных и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Российские компании договорились о совместной работе, направленной на расширение доступности высокопроизводительных серверных платформ для крупного бизнеса и государственных организаций. В частности, «Парк Телеком» получил статус официального партнера по дистрибуции линейки серверов Sitronics Group. Объединение технологической экспертизы компании и развитой сети дистрибьютора позволит обеспечить заказчиков надежными ИТ-решениями, гарантирует стабильность поставок и комплексный сервис: от подбора конфигурации до технического обслуживания и поддержки.

Sitronics Group производит серверы линейки SIT SRH для высокопроизводительных вычислений, виртуализации и анализа больших данных. Серверы представлены в форм-факторах 1U, 2U, 4U. В платформах применяется технология для интеллектуального управления энергией, которая снижает энергопотребление на 15%. Решения поддерживают по 24 модуля памяти DIMM DDR4, до 44 локальных 3,5-дюймовых жестких дисков, до 11 слотов PCIe, а также 2 порта GE и 2 порта 10 GE – в зависимости от выбранной заказчиком конфигурации серверной системы. Линейка серверов обладает высокой плотностью развертывания с низкими операционными затратами. Модель SIT SRH2221 V5 форм-фактора 2U входит в реестр Минпромторга и отвечает всем требованиям при госзакупке по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также компания продолжает реализовывать поставки серверов xFusion V6 и V7 на процессорах Intel.

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«Это партнерство укрепляет позиции наших компаний на российском ИТ-рынке и открывает новые возможности для клиентов, которым нужна масштабируемая и отказоустойчивая инфраструктура. Уверен, что совместными усилиями мы сможем предложить решения, сочетающие в себе качество и гибкость», – сказал директор департамента локализации аппаратных решений Sitronics Group Олег Лазутин.

«Сотрудничество с Sitronics Group интересно для нас в связи с постоянно растущим спросом на импортозамещающие компоненты и высокопроизводительные вычислительные системы. Это партнерство дает нам и нашим клиентам доступ к технологиям, которые требуются сегодня для решения сложных инфраструктурных задач», – отметил генеральный директор «Парк Телеком» Алексей Стряпчий.

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