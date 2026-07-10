«МегаФон» усилил LTE-сеть вблизи крупнейшего буддийского монастыря России

Абонентам «МегаФона» в Кызыле стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом и цифровыми звонками. Оператор запустил дополнительное телеком‑оборудование в микрорайоне Южный, рядом с которым сосредоточены важнейшие духовные и спортивные объекты республиканской столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для города были задействованы высокие и средние частотные диапазоны LTE — они одновременно обслуживают гораздо больше пользователей и обеспечивают оптимальное проникновение сигнала. При этом скорость передачи данных остается стабильной даже в период пиковых нагрузок на сеть — по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, сделанным инженерами компании, ее максимальные значения составляют 50 Мбит/с.

Быстрый мобильный интернет позволит за считанные секунды загружать файлы или скачивать «тяжелые» игры для смартфона, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, в удобное время оплачивать счета, получать государственные услуги, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Позитивные изменения могут почувствовать абоненты в частных и многоквартирных домах, школах и детских садах, магазинах, аптеках и кафе, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры. В зоне действия базовой станции также находится спортивный комплекс «Субедей» — главный центр зимних видов спорта и активного отдыха в Кызыле, основная площадка для проведения выставок, форумов и других массовых мероприятий.

Благодаря запуску новой телеком-инфраструктуры улучшилось покрытие на территории самого большого буддийского монастыря в России Тубтен Шедруб Линг. Более трех лет, с момента открытия, храмовый комплекс является точкой притяжения паломников из разных уголков нашей страны. Кроме соседей из Красноярского края и Хакасии здесь часто бывают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Прибайкалья, Сибири и Урала, а также более отдаленных субъектов Дальнего Востока и Кавказа. С начала 2026 г. количество посетителей духовного центра увеличилось на 19%.

«Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика — с января по июнь жители и гости Кызыла «прокачали» на 11% больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Строительство базовой станции в микрорайоне Южный расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 71% от всего объема голосового трафика приходится на сеть четвертого поколения. За год показатели выросли на треть.