Лекарства ручной сборки: в Сеченовском университете запустили «Цифровую рецептуру» для отработки навыков изготовления лекарственных средств

Студентам-медикам и будущим провизорам больше не придется заучивать лекарственные прописи по учебникам. Теперь навыки приготовления индивидуальных суспензий, порошков, мазей, капсул и драже можно отточить в интерактивной цифровой среде. В Сеченовском университете разработали и запустили в образовательный процесс инновационную платформу «Цифровая рецептура». С ее помощью студенты могут виртуально пройти весь путь изготовления рецептурного препарата: от выбора лекарственной формы и расчета дозировки до фармацевтического контроля. Проект реализован при поддержке программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Цифровую рецептуру» разработали в Институте фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета. Основная задача нового сервиса - помочь студентам отработать теоретические знания о лекарственном препарате на практике - выбрать лекарственную форму, рассчитать дозу, оформить рецепт или выявить в нем ошибку, а также оценить безопасность назначения.

«Платформа объединяет в едином цифровом контуре учебные, справочные и тренировочные материалы, – сказала Елена Смолярчук, заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета. – Она включает цифровой учебник, видеолекции, справочник лекарственных средств и базу адаптированных экстемпоральных прописей – индивидуальных лекарств, не имеющих промышленных аналогов.

Студентам также доступны цифровой конструктор рецепта, задания по коррекции ошибок, расчету доз и разбор ситуационных задач. Такой формат позволяет не просто изучать правила рецептурной практики, а многократно их отрабатывать, сразу видеть свои ошибки и анализировать результат».

Внедрение «Цифровой рецептуры» особенно актуально на фоне возрождения в России производственных аптек – тех самых, где лекарства изготавливают по рецепту под конкретного пациента. Это значит, что сегодняшним студентам медицинских и фармацевтических вузов снова требуются навыки работы с индивидуальными дозировками и контроля качества изготовленных лекарственных форм. Новый сервис помогает улучшить качество их подготовки.

«Наша «Цифровая рецептура» не заменяет преподавателя, а модернизирует образовательный процесс, – сказала Сусанна Сологова, к.б.н., доцент кафедры фармакологии Института фармации имени А.П. Нелюбина Сеченовского университета. – Студент или специалист получают возможность сразу применить свои знания в профессионально значимой ситуации».

«На платформе собрано огромное количество материалов — от теории по фармакологии, фармацевтической химии и фармацевтической технологии до интерактивных заданий по сборке рецептов и отработке навыков решения клинических задач, – сказала студентка пятого курса Института фармации Любовь Корнопольцева. – Я участвовала в проекте и как разработчик, и как пользователь, поэтому вижу ценность платформы со всех сторон. Технологии постоянно развиваются, поэтому необходимо совершенствовать и подходы к обучению, для этого и предназначена «Цифровая рецептура». Она позволяет в режиме реального времени тренировать свои навыки и учиться чему-то новому».

В дальнейшем разработчики планируют тиражировать платформу и в другие профильные вузы, а также применять для обучения уже практикующих специалистов в рамках программ ДПО. Для каждой категории пользователей предусмотрен свой сценарий: в образовательной программе для студентов – самостоятельная подготовка, практическое занятие и контроль ошибок, в программах ДПО – теоретический блок, цифровой тренажер и итоговая аттестация, а в больницах, поликлиниках и производственных аптеках - обучение сотрудников, актуализация нормативных требований, отработка экспертизы рецептов и отпуска лекарственных препаратов.