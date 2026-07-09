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«Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами

«Норбит» и российская технологическая компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), объявили о старте стратегического партнерства. Его цель – предложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен». Такой подход упростит для клиентов планирование ИТ-сервисов и учет элементов инфраструктуры, поможет контролировать изменения в реальном времени и оптимизировать затраты, а также существенно снизит операционные риски. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Предлагаемая конфигурация адресована в первую очередь промышленным холдингам, нефтегазовым компаниям, финансовым организациям, телеком-операторам и государственным учреждениям – всем, кто координирует территориально распределенные активы и нуждается в прозрачной картине ИТ-ландшафта. Используемые прежде во многих организациях разрозненные инструменты учета, ручная сверка данных и устаревшие Excel-таблицы больше не справляются с современными вызовами и требуют новых подходов.

«Норбит» и «Инферит», сконцентрировав усилия и компетенции, закроют ряд ключевых запросов, стоящих сегодня перед бизнесом: построение единого хранилища, в котором собирается и поддерживается в актуальном состоянии вся информация об ИТ-контуре, централизацию управления филиалами и дочерними обществами, а также оптимизацию затрат на ИТ и лицензирование. Благодаря связке ITSM box и «Инферит ИТМен» заказчики получают интегрированное предложение для управления как сервисами, так и активами на основе общих актуальных данных об ИТ-среде.

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Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит»: «Норбит более 25 лет работает с крупными корпоративными и государственными заказчиками, понимает сложность их инфраструктур и имеет реальный опыт внедрения ITSM-решений (IT Service Management, управление ИТ-услугами). Именно такие партнеры нужны нам для масштабирования «Инферит ИТМен» в комплексных проектах. Вместе мы формируем полноценную отечественную альтернативу зарубежным экосистемам, где каждый элемент работает на прозрачность и эффективность».

Михаил Бубнов, директор по развитию бизнеса департамента «Норбит»: «Объединение рождает не просто интеграцию двух продуктов, а по-настоящему многофункциональную российскую платформу управления ИТ. Заказчик получает одно окно для контроля сервисов, активов и всей инфраструктуры, опираясь на актуальные данные без ручного сбора и сверок. Для нас это логичное развитие экспертизы в ITSM и укрепление позиций в проектах».

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