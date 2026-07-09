«Группа Астра» выпускает ИИ-агент для разработки ПО в закрытом контуре КИИ

«Группа Астра» объявила о выводе на рынок первого решения из экосистемы «Астра ИИ» «Астра ИИ Код». В отличие от массовых облачных аналогов, в этом сервисе клиентская часть развернута на рабочем месте разработчика и действует как ИИ-напарник, а серверная — модели и контур безопасности — в закрытом контуре или защищенном облаке. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Инженер через терминал на естественном языке формулирует задачу, после чего агент анализирует кодовую базу, находит уязвимости, запускает тесты или планирует архитектуру новых функций. Ключевое условие безопасности — принцип человеко-машинного согласования: система запрашивает у сотрудника подтверждение на этапе планирования работ и при совершении операций, способных привести к критическим изменениям. Рутинные действия, к примеру, написание кода или запуск тестов, агент совершает автономно.

«Астра ИИ Код» создан для объектов КИИ, финансового сектора, госорганов и разработчиков софта, на который распространяются высокие требования к защите персональных данных. Встроенные правила безопасной разработки доступны сразу «из коробки», что сводит к минимуму риски, связанные с человеческими ошибками на этапах кодинга и рефакторинга.

Вендор выделяет пять ключевых сценария применения новинки. Первый – это автоматизация многошаговых задач: взаимодействие с файловой системой и запуск сборок, второй – аудит больших унаследованных кодовых баз (легаси) при подключении новых команд к проекту. Третий предполагает генерацию тестов, документации, комментариев и обновление зависимостей, а четвертый – исправление багов и оптимизацию производительности. И, наконец, еще одна важная функция, определяющая место «Астра ИИ Кода» в линейке «Астра ИИ», – возможность использовать его в качестве фабрики ИИ-процессов: создавать новые агенты на естественном языке и затем задействовать их в других решениях этой экосистемы.

«Первым продуктом в экосистеме «Астра ИИ» мы намеренно выбрали инструмент для разработчиков — именно эта аудитория сегодня создает технологический суверенитет компаний. Нам было критически важно совместить высокую производительность ИИ с абсолютной безопасностью. «Астра ИИ Код» — это ответ на запрос рынка, где скорость работы не должна идти в ущерб защите «чувствительной» информации», — сказал Владимир Нелюб, управляющий партнер «Астра ИИ», директор по науке и ИИ «Группы Астра».

Результаты исследований показали: более 60% профильных специалистов уже используют ИИ в работе, однако при этом подвергают риску корпоративную безопасность: им приходится задействовать внешние сервисы, обходиться без логирования, а также передавать данные на открытые ресурсы и за рубеж. «Астра ИИ Код» решает эту проблему и легализует применение ИИ внутри корпоративного контура.

По оценкам экспертов, внедрение агентов потенциально способно сэкономить для компании от 16 до 32% фонда оплаты труда. С их помощью высокооплачиваемые ведущие разработчики получают возможность переключиться с рутины на стратегические задачи, а сами процессы можно ускорить, не расширяя штат.

На сегодня «Астра ИИ Код» уже могут применять те частные и госкомпании, что работают с данными, подпадающими под регулирование 152-ФЗ и требования к КИИ. Для широкого внедрения продукт будет доступен с IV квартала 2026 г.