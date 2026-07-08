Sitronics Group завершила поставку систем питания для семи электросудов «Эмпериум»

Центр разработки ЭЗС компании Sitronics Group исполнил контракт, отгрузив высокотехнологичные комплексы приема питания с берега для судов проекта «Москва 2.0» разработки российской верфи.

Разработанная инженерами Sitronics Group система обеспечивает бесшовную стыковку судов с береговой инфраструктурой и безопасную зарядку аккумуляторов. Контроллер, разработанный специалистами компании, осуществляет информационный обмен между энергосистемой судна и береговой зарядной станцией. В рамках контракта системы питания уже интегрированы в электросуда «Пушкин», «Орешек», «Ломоносов» и «Петергоф», и в ближайшее время ими будут оснащены еще три судна проекта «Москва 2.0» группы «Эмпериум».

Электросудно «Москва 2.0» является модернизированной версией самых популярных советских прогулочных теплоходов проекта «Москва» и «Москвич»: проект группы «Эмпериум» переосмыслен и дополнен передовыми технологиями – электрическими двигателями, энергоемкой системой аккумуляторов, умной электроникой. Внедрение систем электропитания производства Sitronics Group обеспечивает проекту «Москва 2.0» надежную интеграцию с российской технологической базой гражданского судостроения.

«Sitronics Group участвует в переходе на электрическую тягу уже пять лет. За это время создаваемая нами инфраструктура появилась во многих городах России как на берегу, так и на воде – в электросудах и на причалах. Сегодня наши решения задают стандарты для пассажирских перевозок и помогают снижать нагрузку на окружающую среду», – сказал вице-президент по развитию Sitronics Group Сергей Логинов.