CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix

Компания Teploluxe, российский разработчик и производитель систем кабельного электрообогрева и систем защиты от протечек, и системный интегратор «Сапран» объявили о завершении проекта по миграции исторических данных 3 тыс. сотрудников из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с помощью роботов Pix. Это позволило производителю полностью завершить переход на новую систему управления персоналом и гарантировать прозрачность всех кадровых процессов в едином цифровом контуре компании.

Ключевая задача проекта – обеспечить полный и точный перенос исторических данных из устаревшей системы за максимально короткий срок с минимальным вовлечением специалистов кадровой службы. Для этого консультанты «Сапран» предложили использовать программные роботы Pix Robotics, которые компания Teploluxe применяет для автоматизации с 2024 г.

С помощью роботов интегратор автоматизировал полный цикл переноса данных из «Галактики»: выгрузку порядка 20 тыс. документов, их сортировку по папкам сотрудников с проверкой по табельному номеру и структурирование для дальнейшей работы. Несмотря на технические ограничения (доступ к источнику только с одного рабочего места и невозможность настройки фильтрации), роботы обеспечили обработку всего массива данных. Также эксперты «Сапран» разработали сценарий, при котором робот дорабатывает карточки сотрудников в «1С:ЗУП», перенося недостающие данные из старых баз «Галактики».

«Результат превзошел наши ожидания, – отметил Владислав Машура, руководитель отдела ИТ компании Teploluxe. – Процесс, который ранее был выполнен лишь частично, мы смогли полностью автоматизировать, и в итоге перестать поддерживать прежнюю кадровую систему. Использование роботов не только обеспечило безошибочный перенос данных, но сократило сроки миграции минимум в три раза. По нашим предварительным оценкам перенос такого массива информации вручную занял бы не менее одного месяца и «вырвал» из работы двух сотрудников. Для нас это стало очередным подтверждением эффективности программных роботов».

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году цифровизация

Андрей Митюков, директор по консалтингу «Сапран», сказал: «Многие компании уже перешли на использование роботов, и теперь мы все чаще показываем заказчикам дополнительные возможности и пути роста эффективности уже внедренных решений. Наша задача как консультантов – найти и разработать максимум полезных сценариев для использования роботов. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы находить новые точки применения роботов и превращать автоматизацию из точечного решения в системный драйвер эффективности. Именно тогда клиенты получают от роботизации максимум пользы и видят реальную отдачу от уже используемых решений».

В планах компаний – развивать направление Process Mining, чтобы определять новые зоны для роботизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

«Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им.Ленина

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще