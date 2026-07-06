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Timeweb Cloud усилил ИИ-агентов: генерация изображений, поиск в интернете и галерея MCP

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, расширил возможности SaaS-платформы для ИИ-агентов. Теперь ассистенты могут генерировать изображения, выходить в интернет и подключаться к популярным инструментам для бизнеса и разработчиков в галерее MCP-серверов. Новые возможности агентов можно протестировать без вложений — с начала июля 2026 г. провайдер дает стартовый пакет токенов на все LLM-модели из каталога. Об этом CNews сообщили представители Timeweb Cloud.

В ИИ-агентах появилось встроенное создание изображений: иллюстрации, иконки и баннеры появляются в диалоге, без переключения между инструментами. Генерация работает на моделях Gemini 3.1 Flash Image Preview и Gemini 3 Pro Image Preview. В планах — расширение списка доступных моделей, а также создание аудиоконтента.

Провайдер добавил возможность интернет-поиска. Теперь ассистенты могут заходить на сайты и находить информацию в сети, например — актуальные цены и тарифы. Функция использует интеграцию с российской поисковой системой.

Timeweb Cloud расширил галерею готовых MCP-серверов — специальных модулей, которые подключают агентов к внешним сервисам. Доступны интеграции с популярными российскими и зарубежными инструментами. Например, с платформой для управления командой, взаимодействия с клиентами и автоматизации задач, а также с сервисом, предоставляющим LLM и AI-ассистентам документацию и примеры кода по востребованным библиотекам и фреймворкам.

«Спрос на ИИ-агентов за последние месяцы кратно вырос. Бизнесу нужны не просто LLM, а готовые инструменты для автоматизации, — сказал Илья Копыт, Product Lead Timeweb Cloud. — Обновления, которые мы выпустили, это ответ на конкретные запросы клиентов. Протестировать ИИ-ассистентов можно без вложений — с начала июля мы даем стартовый пакет токенов всем новым пользователям SaaS-платформы».

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Для программного доступа к моделям провайдер запустил AI Gateway. Инструмент позволяет работать с разными языковыми моделями и переключаться между ними без изменения кода. Он будет полезен для автоматизированных сценариев, интеграции ИИ в приложения через API, а также регулярных бенчмарков разных моделей. Компании смогут гибко тестировать новинки и быстро менять LLM.

Платформа Timeweb Cloud для ИИ‑агентов

SaaS-платформа для создания и управления AI-помощниками позволяет выбирать разные языковые модели — всего более 50 версий. С помощью RAG есть возможность добавлять собственные базы знаний. На основе MCP можно интегрировать внешние системы и источники данных. В планах — добавление open source моделей, которые будут запускаться на приватной инфраструктуре провайдера.

Узнать больше про стартовые пакеты токенов на ИИ-агентов можно в панели управления.

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