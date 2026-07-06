НТЦ ИТ «Роса» и «Солар» защищают работу привилегированных пользователей в виртуальной среде

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, подтвердили совместимость PAM-платформы Solar SafeInspect с системой виртуализации Rosa Virtualization 3.0.

Сотрудничество разворачивается на фоне активной трансформации российского рынка систем виртуализации, в котором заказчикам приходится выбирать новых поставщиков взамен ушедших зарубежных вендоров. По оценкам консалтингового агентства iKS-Consulting, в 2025 составляет 19,4 млрд руб., а к 2030 г. может вырасти до 50,4 млрд руб. НТЦ ИТ «Роса» входит представлен в госструктуре и объектах КИИ, что делает его одним из партнеров «Солара» в этом сегменте.

Для клиентов из госсектора и критических отраслей массовый переход с ушедших зарубежных систем виртуализации на отечественные аналоги создает не только новые возможности, но и дополнительные риски. В процессе миграции и последующего администрирования инфраструктуры привилегированные пользователи ─ администраторы, подрядчики, техподдержка ─ получают расширенный доступ к критически важным системам. По оценкам «Солара», 27% всех кибератак происходит именно через этот канал. Вторжение в инфраструктуру через привилегированные учетные записи остается одним из самых распространенных и опасных сценариев, способных привести к утечке данных, остановке производственных процессов или компрометации всей ИТ-среды.

Подтвержденная совместимость PAM-системы Solar SafeInspect с Rosa Virtualization 3.0 снижает риски для кибератак. Теперь действия привилегированных пользователей полностью контролируемы: запись сессий, ротация паролей, детальный аудит проводится в едином защищенном контуре. Таким образом клиенты из госсектора и критических отраслей могут нативно настроить контроль привилегированных пользователей в виртуальной среде без дополнительных доработок и технологических рисков.

«Для заказчиков наличие подтвержденной совместимости означает, что они могут разворачивать Solar SafeInspect в среде Rosa Virtualization 3.0 без пересмотра всей системы безопасности. Это дополнительный аргумент в пользу выбора российской платформы виртуализации Роса и подходящего PAM-решения для реализации мер информационной безопасности. Совместимость таких продуктов помогает компаниям быстрее переходить на отечественные решения и при этом сохранять необходимый уровень защиты критически важных ИТ-систем», ─ отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ Роса.

«Информационная безопасность строится не на изолированных друг от друга решениях, а на бесшовной интеграции в единый технологический контур клиента. Подтвержденная совместимость Solar SafeInspect с Rosa Virtualization 3.0 расширяет возможности российских компаний по созданию защищенной и импортонезависимой ИТ-среды, в которой контроль привилегированного доступа становится частью общей архитектуры безопасности», – сказал Альберт Газизов, руководитель продукта Solar SafeInspect ГК «Солар».