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VK Tech представила обновления платформы VK WorkSpace, которые упрощают совместную работу команд

Серверная версия VK WorkSpace получила обновления в «Почте», «Календаре», «Диске» и «Мессенджере». В релизе — гибкая фильтрация писем, печать расписания, общие папки для нескольких доменов, смарт-папки в чатах и другие функции, которые помогают сотрудникам работать быстрее и комфортнее. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

В «Почте» появилась возможность фильтрации входящих писем — теперь учитывается не только отправитель, тема и вложения, но и текст письма. Можно использовать одно условие или несколько сразу: например, настроить, чтобы письмо от контрагента со словами «счет» или «акт сверки» в тексте автоматически попадало в папку «Бухгалтерия». Это помогает точнее настраивать правила и быстрее разбирать почту: письма попадают в нужные папки без ручной сортировки.

Из настольного приложения VK WorkSpace теперь можно в один клик распечатать расписание — без скриншотов и переноса информации в таблицы. Если у пользователя несколько календарей — например, рабочий и личный, — можно выбрать, из какого выводить события на печать. Раньше функция работала только в веб-версии «Календаря». В «Календаре» доступно два формата печати расписания: «Расписание» и «Неделя». «Расписание» показывает подробный список на неделю с названиями событий, временем и местом проведения. «Неделя» — это календарная сетка, на которой можно видеть загруженность по часам и отслеживать пересечения встреч.

В «Диске» теперь можно создавать общие папки с доступами для пользователей из разных доменов внутри инсталляции. Это удобно для организаций с несколькими юрлицами или подразделениями: сотрудники работают с файлами в едином пространстве, без пересылки и дублирования.

В приложении VK WorkSpace для Android теперь можно открыть PDF прямо в чате — без использования сторонних сервисов. Документ открывается внутри приложения и не сохраняется на устройство, поэтому просмотр доступен даже при политиках безопасности, которые запрещают скачивание файлов.

В обновленной версии можно связать три и более инсталляций. Это закрывает сценарии коммуникации внутри холдингов и между компаниями-партнерами. Например, головной офис и несколько дочерних организаций могут обмениваться сообщениями в общих чатах, сохраняя автономность ИТ-структур.

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Также добавили автоматическую передачу прав владельца на групповые чаты и каналы. Если в чате нет администратора, участники увидят системное сообщение и смогут обратиться к администратору домена с просьбой назначить нового владельца. Передать права можно и вручную — прямо в интерфейсе «Мессенджера».

В дополнение к пользовательским папкам появились смарт-папки. Сервис формирует их сам по привычным категориям: «Личные», «Непрочитанные», «Группы», «Каналы» и «Боты». Настраивать ничего не нужно — смарт-папки занимают свободные места рядом с папками, созданными вручную. В одном сообщении теперь можно отправить до десяти файлов. Документы, фото, видео и другие вложения группируются вместе — типы файлов можно комбинировать.

«Продуктивность команды складывается из мелочей: насколько быстро сотрудник находит нужное письмо, может ли секретарь быстро распечатать расписание для руководителя, не останется ли рабочий чат без владельца. Мы спланировали обновление платформы, исходя из рабочего дня команды: что сотрудники делают каждый день, что можно сделать быстрее, проще и удобнее. Чем меньше ручных действий — тем больше времени появляется на задачи, которые действительно важны», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

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