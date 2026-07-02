Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели

Платформа caila.io дает enterprise-командам единый API к более 100 LLM, позволяет компаниям мгновенно переключаться между западными, китайскими и российскими моделями без переписывания продукта и защищает корпоративные данные встроенным шлюзом безопасности. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Запуск приходится на момент, когда рынок остро ощутил риски зависимости от одной модели. Весной 2026 г. сразу пять китайских лабораторий: DeepSeek, Alibaba (Qwen), Zhipu (GLM), Moonshot (Kimi) и MiniMax вывели модели, сопоставимые с флагманами, и развернули ценовые войны: стоимость токенов у лидеров упала в разы. А уже в июне топовая зарубежная модель Fable была отключена для внешних пользователей в течение 72 часов по решению регулятора, и компании, построившие на ней продукты, были вынуждены экстренно мигрировать на другие модели.

«За последние месяцы рынок дважды получил один и тот же урок. Сначала китайские лаборатории за один квартал догнали фронтир и обрушили цены. Затем история с Fable показала, что даже лучшую модель мира могут отключить за выходные по причинам, на которые вы никак не влияете. Вывод простой: ставка на одного поставщика – это скрытый риск. Мы убеждены, что настоящий технологический суверенитет это не одна «правильная» модель и запрет всех остальных, а свобода выбирать и менять модели под задачу за минуты. Именно это и дает caila.io: вы меняете модель под параметр, а не переписываете продукт», – сказал Глеб Обломский, директор по продуктам Just AI.

caila.io предоставляет единый OpenAI-совместимый API: любой кодинговый агент или сервис переключается на платформу сменой параметра в API вызове – это может быть сделано при конфигурации сервиса или даже в runtime, в процессе работы. В каталоге более 100 актуальных моделей, от Opus и Gemini до российских GigaChat и YandexGPT. В платформе также доступны все новейшие китайские модели, в том числе DeepSeek v4 Pro, одна из лучших моделей по соотношению цена/качество.

Отдельный акцент сделан на безопасности корпоративного контура. Встроенный в caila.io шлюз маскирует секреты, токены и другие чувствительные данные до их отправки в модель, контролирует генерируемый и обрабатываемый контент (агрессия и токсичность, NSFW и запрещенный контент) и блокирует промпт-инъекции – это единственное решение на российском рынке с такой функциональностью.

«caila.io – это не про «перепродажу токенов», это про управляемость и безопасность ИИ в компании. Бизнесу сегодня нужны три вещи: предсказуемые расходы, контроль над тем, какие данные уходят в модели, и независимость от внешних потрясений. Платформа закрывает все это в одном окне с аналитикой расходов по командам и ключам, гибким управлением доступом, оплатой в рублях и договором с российским юрлицом. Показательно, что российское регулирование движется в ту же сторону: новая версия закона об ИИ сменила акцент с запретов на поддержку развития и не ограничивает бизнес в выборе зарубежных моделей. Мы даем инструмент, который позволяет пользоваться этой возможностью осознанно и безопасно», – сказала Юлия Пивоварова, операционный директор Just AI.

caila.io уже доступна корпоративным клиентам и командам разработчиков. Платформа подходит как крупному бизнесу, для которого критичны безопасность и контроль расходов, так и отдельным разработчикам, подключающимся по API-ключу.