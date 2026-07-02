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«Альт Образование» включена в список ОС для проведения ЕГЭ в России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) опубликовало перечень операционных систем (ОС), совместимых с программами для проведения государственных итоговых аттестаций (ГИА). «Альт Образование» от «Базальт СПО» — первая в списке. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

«Сегодня система не просто совместима с экзаменационным ПО — она обеспечивает его стабильную работу в пунктах проведения экзаменов по всей стране в режиме апробации, а в нескольких пилотных регионах главные экзамены проводятся только на ОС "Альт"», — сказал Илья Аксельрод, руководитель проектов «Базальт СПО». — Это стало результатом продолжительной целенаправленной работы в совместном проекте "Базальт СПО" и разработчиков ГИА для нужд государственной итоговой аттестации».

На основании распоряжения Правительства РФ от 2 октября 2022 №3102-р, президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил план создания и развития государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех».

Согласно нему, сервисы для ГИА, используемые в пунктах проведения экзаменов, переводятся на отечественное ПО, в том числе находящееся в Едином реестре российских программ.

В разделе «Программное обеспечение для ГИА-11» на сайте ФЦТ указано, что ОС «Альт Образование» полностью совместима с ПО автоматизированного рабочего места ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов.

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С 2024 г. «Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению основных государственных экзаменов (ОГЭ). Более чем в 80 регионах России была проведена апробация отечественных операционных систем, включая ОС «Альт», для проведения экзаменов и обработки бланков. Под управлением ОС «Альт» функционируют программы, предназначенные для подготовки и печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

«Альт Образование» — операционная система, созданная специально для нужд образовательных организаций. ОС поставляется с набором бесплатных программ для учебного процесса с учётом разных уровней образования — от игровых обучающих программ для детей до уроков робототехники, разработки ПО, инженерной графики и др. Система решает многообразные задачи всех участников образовательного процесса — в составе также программы для управления компьютерным классом, в том числе удалённого, специальные инструменты для организации дистанционного обучения. «Альт Образование» включена в Единый реестр Минцифры №1912.

На образовательном портале «Альт Академия» в свободном доступе размещены материалы для подготовки специалистов: видео по подготовке технических специалистов в ППЭ к развертыванию и обеспечению функционирования рабочих мест организаторов в ОС «Альт Образование»; курс «ИКТ-компетентность педагога при работе в ОС «Альт Образование»; дополнительный список рекомендуемых курсов для общеобразовательных школ.

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