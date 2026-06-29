Efsol обновила RAID-калькулятор для более точного проектирования инфраструктуры «1С»

Компания Efsol представила обновлённый калькулятор производительности RAID-массивов — инструмент, предназначенный для более точной оценки параметров дисковой подсистемы при проектировании и модернизации ИТ-инфраструктуры. Новая версия решения помогает компаниям заранее оценивать производительность хранилища, подбирать оптимальную конфигурацию под рабочие нагрузки и снижать риски ошибок при выборе архитектуры для «1С» и других критичных бизнес-приложений.

Для бизнеса вопрос производительности дисковой подсистемы напрямую связан с устойчивостью ключевых процессов. В средах, где «1С» используется как основа операционной деятельности, недостаточная производительность хранения может приводить к замедлению работы пользователей, увеличению времени обработки операций и росту нагрузки на ИТ-службу. Обновлённый RAID-калькулятор Efsol позволяет ещё на этапе планирования получить более реалистичное представление о возможностях будущей инфраструктуры и принять решение на основе измеримых параметров, а не общих допущений.

В новой версии калькулятора расширены возможности расчёта для наиболее востребованных RAID-конфигураций, включая RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и 61. Инструмент учитывает минимально допустимое количество дисков для разных уровней массива, позволяет оценивать полезный объём, IOPS и пропускную способность, а также принимать во внимание соотношение операций чтения и записи. Дополнительно пользователям доступны два подхода к моделированию: расчёт по формульной модели и реалистичный режим, основанный на практических данных по NVMe, SSD и HDD-накопителям.

Такой подход особенно актуален для компаний, которые стремятся найти баланс между производительностью, отказоустойчивостью и стоимостью инфраструктуры. Если раньше выбор RAID-массива нередко строился на типовых сценариях или усреднённых представлениях о скорости накопителей, то теперь ИТ-специалисты могут заранее оценить, как конкретная конфигурация будет вести себя под целевой нагрузкой. Это позволяет более точно планировать развитие инфраструктуры, избегать избыточных затрат на оборудование и снижать вероятность узких мест после запуска системы в эксплуатацию.

Обновление будет полезно как техническим специалистам, отвечающим за проектирование и сопровождение «1С»-инфраструктуры, так и руководителям, принимающим решения о развитии ИТ-ландшафта. Для ИТ-команд калькулятор становится прикладным инструментом для предварительной архитектурной оценки. Для ИТ-директоров — способом повысить обоснованность инвестиций в инфраструктуру и сократить число доработок, связанных с недооценкой нагрузки на систему хранения.

«Сегодня компании ожидают от ИТ-инфраструктуры не только надёжности, но и предсказуемости. Особенно это важно для систем 1С, где производительность напрямую влияет на непрерывность бизнес-процессов, — отметил руководитель департамента Efsol Лев Корольков. — Мы обновили RAID-калькулятор таким образом, чтобы он помогал заказчикам и техническим командам принимать более точные инфраструктурные решения ещё до этапа закупки и внедрения. Это снижает риски, экономит ресурсы и делает развитие ИТ-среды более управляемым».

Обновлённый калькулятор производительности RAID-массивов уже доступен на сайте Efsol и может использоваться для предварительной оценки конфигураций при подготовке новых проектов, модернизации серверной инфраструктуры и планировании производительности «1С»-систем.