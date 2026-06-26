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IVA Technologies и Центр судебной экспертизы при Минюсте России объединяют усилия для разработки стандартов выявления дипфейков в видеоконференцсвязи

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и Федеральное бюджетное учреждение «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) заключили соглашение о сотрудничестве в целях совершенствования методологии противодействия подмены личности в цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Соглашение подписали советник генерального директора по технологиям IVA Technologies Виктор Петров и директор ФБУ РФЦСЭ им. профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России Алексей Мамонтов.

Стороны объединят экспертный, научный и технологический потенциал для разработки научно-обоснованных подходов к выявлению дипфейков, формирования единых стандартов и критериев судебной экспертизы мультимедийного контента.

ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и IVA Technologies разработают проект «Базового стандарта защищенной ВКС для федеральных органов исполнительной власти», который определит требования к обязательной верификации видеопотоков участников с высоким уровнем доступа, порядок реагирования на случаи подмены личности, включая блокировку, уведомление и фиксацию инцидентов для последующей экспертизы, а также рекомендации по интеграции сервиса видеоконференцсвязи с существующими системами, включая ЕСИА и средства криптографической защиты информации.

Проект стандарта планируется направить в Минцифры России и Минюст России для рассмотрения в качестве рекомендательного документа с перспективой дальнейшего внедрения в деятельность ФОИВ.

Для российских органов государственной власти ВКС является критическим управленческим сервисом: через нее проводятся совещания, обучение и межведомственное взаимодействие. Успешная подмена участника видеосеанса может привести к тому, что фальшивое распоряжение будет принято за реальное, особенно при большом числе подключений.

Согласно данным BI.Zone AntiFraud, в 2025 г. количество инцидентов, связанных с использованием дипфейков, выросло в 2,3 раза. По оценкам экспертов Сбербанка, ежегодный рост подобных атак в ближайшие годы может достигать 3000%.

Алексей Мамонтов: «Подписание соглашения с одним из технологических лидеров в сфере видеоконференцсвязи — это стратегически важный шаг для всей судебно-экспертной системы. Объединение уникального практического опыта судебных экспертов с передовыми технологическими возможностями позволит нам оперативно совершенствовать методы детекции дипфейков и оперативно внедрять их непосредственно в архитектуру платформ ВКС. Наша совместная задача — это не просто выявлять следы цифрового синтеза и подмены личности, а создать надежный превентивный заслон, способный распознавать фальсификации в режиме реального времени, обеспечивать безопасность и доверие каждого сеанса видеосвязи».

Виктор Петров: «Если раньше основной задачей было защитить периметр и предотвратить несанкционированный доступ к системе, то сегодня вызов сместился внутрь видеоконференции. Злоумышленнику уже не обязательно взламывать инфраструктуру — достаточно использовать технологии дипфейков для подмены личности участника. На массовых совещаниях и межведомственных мероприятиях такие риски становятся особенно значимыми. Поэтому важно не только обеспечивать безопасность каналов связи, но и научиться достоверно подтверждать подлинность самого видеопотока».

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