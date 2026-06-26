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«Форк ИТ» обучил в облаке Cloud.ru ИИ-систему для контроля качества горнодобычи

«Форк ИТ», партнер по цифровой трансформации промышленности, провел обучение ИИ-модели по оценке качества сырья и предотвращению сбоев на крупном горнодобывающем предприятии с использованием облачной платформы Cloud.ru. В основе работы модели — ML-архитектуры, для обучения которых применялся GPUaaS. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Для одного горнодобывающего предприятия команда «Форк ИТ» создала систему на основе машинного зрения, с помощью которой можно обрабатывать данные с видеокамер и сенсоров для анализа гранулометрического состава руды после дробления и предотвращать аварийные остановки конвейеров за счет выявления негабаритных кусков и аномальных включений.

В облаке Cloud.ru обучались и другие модели. На основе одной из них «Форк ИТ» реализовал промышленное решение для другого горнодобывающего предприятия — систему контроля пены флотации. Система анализирует структуру пены флотации, включая размер пузырьков, что позволяет точнее корректировать реагентный режим и повышать извлечение полезных компонентов.

Для обучения и тюнинга моделей машинного обучения использовался сервис Evolution Distributed Train, а для быстрого обучения CV-моделей и тестирования разных архитектур — графические ускорители A100. Облачная платформа соответствует 187-ФЗ и 152-ФЗ, а модель оплаты pay-as-you-go позволяет выгодно масштабировать вычислительные ресурсы по мере усложнения задач обучения.

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«Облачная инфраструктура предоставила вычислительные мощности для обучения модели и проверки гипотез. Скорость здесь — ключевой фактор: чем быстрее мы получаем результат, тем больше итераций проходим и тем быстрее выходим к промышленному внедрению», — сказал директор по архитектуре и управлению данными и руководитель Цифровой лаборатории «Форк ИТ» Павел Гончаров.

«Проект предусматривал работу с большими объемами данных, сложными моделями и высокими требованиями по безопасности и масштабируемости. Cloud.ru обеспечил необходимые вычислительные мощности для развития ИИ-системы клиента, обеспечив ему возможность быстро тестировать гипотезы и двигаться от прототипа к промышленному решению», — отметил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru Артем Пряднев.

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