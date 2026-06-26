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Fix Price запустил пилот ИИ-ассистента для заведующих магазинами

ПАО «Фикс Прайс», сеть магазинов низких фиксированных цен, запустила пилот ИИ-ассистента для заведующих магазинами. Цель проекта – упростить повседневную работу заведующих, сократить время на поиск ответов на вопросы, которые касаются регламентов и инструкций, а также операционных показателей магазинов. Ассистент объединяет такие сценарии в «одном окне»мобильном приложении заведующих, которое они используют ежедневно. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Сейчас сервис помогает решать широкий круг повседневных вопросов. Пользователи получили доступ в режиме реального времени к показателям продаж, данным по чекам и оплатам, кадровым процессам, работе с заказами, выкладке товаров и др.

«Заведующие магазинов обращаются к новому сервису в среднем два-три раза в день. Раньше для получения необходимой информации нужно было открывать регламент, настраивать поиск, анализировать полученные результаты. А работа в торговой точке нередко требует моментального принятия решений. Ассистент помогает экономить и время, и силы заведующих и является частью непрерывного процесса повышения качества обслуживания покупателей без увеличения операционных затрат», – сказал Андрей Головкин, генеральный директор компании СРТ – генподрядчика Fix Price по ИТ.

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По итогам первых месяцев после запуска ассистента команда провела анализ обращений пользователей и определила направления дальнейшей работы. Проект планируется и дальше развивать в качестве «единого окна»: ИИ-ассистент будет не только отвечать на вопросы, но и направлять запросы в профильные сервисы Компании или в поддержку.

Проект планируется завершить за три месяца. Следующий этап связан с его масштабированием, в том числе переводом ответов на казахский язык для использования в Казахстане. Кроме того, ретейлер рассматривает дальнейшее расширение сервиса с заведующих до других внутренних пользователей компании.

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