«Солар» и «РуПост» подтвердили совместимость DLP-системы и почтового сервера

Российские компании массово переходят с зарубежной почты на отечественную. Но в процессе миграции DLP-системы часто «слепнут» — теряют видимость трафика, и каждая пятая утечка остаётся незамеченной. ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») решают эту задачу благодаря совместимости Solar Dozor с почтовым сервером RuPost.

RuPost — один участников российского рынка корпоративной почты, активно замещающий Microsoft Exchange. Продукт работает в более чем 1 тыс. организаций и насчитывает около 400 тыс. активных почтовых ящиков.

Актуальность этой совместимости продиктована реальной картиной киберугроз. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, в 2025 г. в число наиболее атакуемых отраслей входят госсектор, промышленность, энергетика, финансы и нефтегаз. Злоумышленники целенаправленно охотятся за данными организаций из таких секторов экономики. Последствия для них — это остановка бизнес-процессов, финансовые и репутационные потери. Одним из главных каналов утечки информации остается корпоративная почта (23%). Поэтому важно не потерять контроль над почтовым сервером даже при миграции на отечественное решение.

Интеграция почтового сервера RuPost с DLP-системой Solar Dozor обеспечивает полную видимость почтового трафика. Платформа «Солара» анализирует содержимое писем и вложения, применяет политики безопасности и при необходимости блокирует отправку в реальном времени. Таким образом инцидент предотвращается до того, как данные покинут периметр компании. Для расследования события ИБ фиксируются метаданные, текст сообщений и скриншоты действий пользователя.

«Мы видим, что у многих компаний переход на российскую почту иногда затягивается именно из-за страха потерять управляемость и, как следствие, безопасность. Совместно с «Солар» мы даём рынку проверенный сценарий, в котором DLP-система не «слепнет», а продолжает работать в штатном режиме с первого дня. Это снижает риски и ускоряет принятие решений», — сказал Михаил Зарембо, руководитель департамента продуктовой экспертизы компании «РуПост».

«Когда компания решает перейти на отечественное ПО, её главная задача – сохранить бесперебойность бизнес-процессов. Наши клиенты не хотят рисковать простоями или долгими настройками. Поэтому каждая подтвержденная интеграция – это не просто технический работа, а готовый сценарий миграции, который позволяет им быстро и безопасно перейти на российские решения, полностью сохранив управление над своими данными», – сказал Даниил Лихолобов, менеджер продукта Solar Dozor ГК «Солар».