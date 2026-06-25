CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

«Солар» и «РуПост» подтвердили совместимость DLP-системы и почтового сервера

Российские компании массово переходят с зарубежной почты на отечественную. Но в процессе миграции DLP-системы часто «слепнут» — теряют видимость трафика, и каждая пятая утечка остаётся незамеченной. ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») решают эту задачу благодаря совместимости Solar Dozor с почтовым сервером RuPost.

RuPost — один участников российского рынка корпоративной почты, активно замещающий Microsoft Exchange. Продукт работает в более чем 1 тыс. организаций и насчитывает около 400 тыс. активных почтовых ящиков.

Актуальность этой совместимости продиктована реальной картиной киберугроз. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC, в 2025 г. в число наиболее атакуемых отраслей входят госсектор, промышленность, энергетика, финансы и нефтегаз. Злоумышленники целенаправленно охотятся за данными организаций из таких секторов экономики. Последствия для них — это остановка бизнес-процессов, финансовые и репутационные потери. Одним из главных каналов утечки информации остается корпоративная почта (23%). Поэтому важно не потерять контроль над почтовым сервером даже при миграции на отечественное решение.

Интеграция почтового сервера RuPost с DLP-системой Solar Dozor обеспечивает полную видимость почтового трафика. Платформа «Солара» анализирует содержимое писем и вложения, применяет политики безопасности и при необходимости блокирует отправку в реальном времени. Таким образом инцидент предотвращается до того, как данные покинут периметр компании. Для расследования события ИБ фиксируются метаданные, текст сообщений и скриншоты действий пользователя.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Мы видим, что у многих компаний переход на российскую почту иногда затягивается именно из-за страха потерять управляемость и, как следствие, безопасность. Совместно с «Солар» мы даём рынку проверенный сценарий, в котором DLP-система не «слепнет», а продолжает работать в штатном режиме с первого дня. Это снижает риски и ускоряет принятие решений», — сказал Михаил Зарембо, руководитель департамента продуктовой экспертизы компании «РуПост».

«Когда компания решает перейти на отечественное ПО, её главная задача – сохранить бесперебойность бизнес-процессов. Наши клиенты не хотят рисковать простоями или долгими настройками. Поэтому каждая подтвержденная интеграция – это не просто технический работа, а готовый сценарий миграции, который позволяет им быстро и безопасно перейти на российские решения, полностью сохранив управление над своими данными», – сказал Даниил Лихолобов, менеджер продукта Solar Dozor ГК «Солар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще