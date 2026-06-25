«Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации

Компания «Флант» объявила об успешном завершении миграции внутренней ИТ-инфраструктуры на собственное решение Deckhouse Virtualization Platform (DVP). Переход от использования разрозненных публичных облаков к единому частному на базе DVP и с централизованным управлением через Deckhouse Commander позволил стандартизировать среды для более чем 40 команд разработки, исключить непредсказуемые операционные расходы и сократить среднее время развертывания кластера Kubernetes до 15 минут.

«Флант» активно развивает собственные продукты и одновременно является их первым и самым требовательным пользователем. По мере роста бизнеса и увеличения числа команд разработки (более 40), использование мощностей нескольких публичных облачных провайдеров для размещения кластеров Kubernetes стало создавать серьезные управленческие и финансовые сложности. Затраты на аренду облаков были непредсказуемыми и достигали от 1,5 до 3 млн рублей в месяц. Отсутствие единого стандарта по развертыванию кластеров приводило к низкой повторяемости конфигурации, а учет ресурсов и биллинг зачастую велись вручную. Кроме того, разнородность сред усложняла контроль доступа и обеспечение безопасности данных, что критически важно для любой компании.

Ключевыми целями проекта стали стандартизация инфраструктуры под требования информационной безопасности, снижение времени подготовки кластеров, оптимизация бюджета за счёт перехода на капитальные расходы, а также снижение затрат на эксплуатацию через внедрение сервисов самообслуживания.

Для решения задач были внедрены Deckhouse Virtualization Platform (DVP) — решение по виртуализации, предоставляющее единый слой для виртуальных машин и контейнеров, — и Deckhouse Commander, обеспечивающий централизацию управления кластерами, учёт ресурсов и биллинг.

Для частного облака выделено 20 гипервизоров под управлением DVP, в рамках облачного решения работают более 1 тыс. виртуальных машин. Реализована модель самообслуживания: благодаря Deckhouse Commander стандартизированные кластеры Kubernetes разворачиваются по клику. Инфраструктура позволяет безопасно и динамически масштабироваться: за полгода создано 50 отдельных проектов для групп разработки и развёрнуто свыше 170 кластеров. Проекты обеспечивают изоляцию команд разработки друг от друга для повышения безопасности, а также позволяют ограничивать использование вычислительных мощностей и планировать ресурсы с помощью квот.

«Для нас проект миграции на Deckhouse Virtualization Platform — вопрос не только экономии ресурсов, это важная часть стратегии развития как вендора. Благодаря максимальному использованию собственных продуктов экосистемы Deckhouse мы вышли на новый уровень качества их разработки — первыми замечаем и исправляем недостатки, оперативно добавляем новые функции, улучшаем пользовательский опыт. Проактивный подход и использование собственного технологического стека разработки помогают нам смотреть на задачи и нужды клиентов более объёмно. Кроме того, мы сделали управление сложной инфраструктурой очень простым — за счёт возможностей самообслуживания развернуть кластер может даже начинающий специалист. При этом политики безопасности будут соблюдены на необходимом уровне даже для объектов КИИ — DVP сертифицирована ФСТЭК России по четвёртому классу защиты и соответствует четвёртому уровню доверия. Решение уже пилотируется в нефтегазовой и финансовой отраслях, а также в ритейле и образовательных учреждениях», — сказал Георгий Дауман, директор продукта Deckhouse Virtualization Platform, «Флант»

В результате внедрения компания получила сквозную безопасность, наблюдаемость, мультитенантность и единый веб-интерфейс для управления микросервисными нагрузками и виртуальными машинами. Был осуществлён переход на использование стандартизированных шаблонов кластеров, соответствующих политикам безопасности и разворачиваемых в режиме самообслуживания. Среднее время развёртывания кластера Kubernetes составляет около 15 минут.

Реализованный проект принес компании комплексный экономический и технологический эффект. Переход на собственное частное облако позволил минимизировать операционные расходы и зафиксировать капитальные затраты. Ожидаемая окупаемость решения по сравнению с арендой составила менее года, даже с учетом резкого роста цен на оборудование в момент закупки.

Частное облако «Фланта» за первые полгода эксплуатации выросло вдвое. При этом обслуживанием всей среды – более 1 тыс. виртуальных машин и 170 кластеров – занимаются два инженера, тратя на это в среднем не более трёх часов в день.