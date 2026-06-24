VK Tech узнал, в какие месяцы россияне чаще всего берут отпуска

Аналитики VK Tech изучили обезличенные данные платформы VK HR Tek об оформлении отпусков за 2025 г. в федеральных округах России. Исследование показало, что отпускная активность формирует четыре выраженных пика. Лидирует июль — на него приходится 24,2% всех оформленных отпусков в выборке: это классический сезон летних отпусков, который доминирует в большинстве регионов. На втором месте июнь — 22,3%. Зимний пик формирует декабрь — 21,6% за счет новогодних каникул и длинных праздничных выходных. Весенний всплеск в марте дает около 15–16% годового объема — этот показатель связан с мартовскими праздниками и школьными каникулами. Об этом CNews сообщили представители VK.

Региональная специфика

В Центральном и Северо-Западном округе пик летних отпусков приходится на июль, за ним следуют июнь и декабрь, а мартовский всплеск замыкает четверку.

Приволжский округ показал нетипичную для страны сезонность: вместо декабрьского пика отпусков здесь выражен октябрьский, при сохранении классического июльского максимума и июньского второго места.

Уральский округ демонстрирует главный летний пик в июне, а июль занимает второе место. Кроме того, вместо декабрьского зимнего всплеска в регионе выделяется октябрь.

Сибирский округ показывает классическую российскую сезонную модель. Июль стал месяцем с наибольшим числом оформленных отпусков, на втором месте июнь, на третьем декабрь, мартовский всплеск также входит в сезонные пики. Особняком стоит Иркутская область — здесь самая нестандартная сезонность отпусков в стране. Чаще всего сотрудники уходят в отпуск в мае и сентябре — вместо классических июля и декабря. Пиковым месяцем второго квартала стал май, третий квартал замыкает сентябрь; декабрь сохраняет статус зимнего пика, март — весеннего.

Дальневосточный округ показал смещенную на месяц летнюю сезонность: пиковым летним месяцем здесь стал август, а не июль. Четыре выраженных пика отпусков приходятся на март, июнь, август и декабрь, причем абсолютный максимум года формирует именно декабрь — случай, когда новогодние отпуска оказываются популярнее летних.

«Июнь, июль и декабрь — месяцы, когда кадровые службы работают на пределе. Пики отпусков совпадают с полугодовыми и годовыми отчетами, закрытием кварталов: одновременно оформляются сотни заявлений, согласовываются замены, закрываются остатки дней отпусков. Ручная обработка в таких условиях создает “узкое место” — документы задерживаются, согласующие не успевают, сотрудники не получают подтверждение вовремя. Именно в пиковые месяцы автоматизация КЭДО дает наибольшую отдачу. Платформа берет на себя рутину, а HR-специалисты получают возможность управлять ситуацией, а не гасить последствия», — сказал руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

VK HR Tek присутствует во всех федеральных округах России. Данные подготовлены по заявкам, оформленным в компаниях, где уже настроен и активно используется процесс оформления и согласования отпусков.