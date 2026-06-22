«МегаФон» прокачал сеть на ставропольских пляжах

На Ставрополье летом 2026 г. официально заработало 15 пляжей. Во всех этих местах отдыха в крае сотовый оператор модернизировал телеком-оборудование. Теперь клиенты «МегаФона» загружают контент на скорости, в среднем достигающей 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения инфраструктуры коснулись баз отдыха в Ставрополе, Шпаковском, Кочубеевском и Левокумском округах, а также городских водоемов на Кавказских Минеральных Водах. К воде, несмотря на не по-летнему низкие температуры воздуха, ставропольцы устремились активно. Причем отдых на родных берегах предпочли на 11% больше местных жителей, чем в прошлом году.

Увеличился и прирост туристов. Среди тех, кто выбирает Ставрополье на время выходных и отпуска, в основном, жители соседних регионов. Чаще всего приезжают из Карачаево-Черкесии и Дагестана.

По данным «МегаФона», на отдыхе абоненты не снижают цифровой активности. Так, больше всего трафика на пляжах тратят на просмотр видеоконтента. В первую очередь, это связано с семейным просмотром мультфильмов и сериалов — киноплатформы составляют более 45% от общего объема. Также отдыхающие часто слушают музыку.

«В местах отдыха связь и мобильный интернет не только создают комфорт, но и обеспечивают безопасность. Абоненты всегда могут связаться с экстренными службами или получить необходимую информацию. Модернизация нашего оборудования позволяет клиентам пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи даже при массовых скоплениях людей на побережье», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.