Efsol обновила систему мониторинга «1С:Предприятия» Metrika42

Efsol представила обновление системы мониторинга «1С:Предприятия» Metrika42. В продукте появилась возможность видеть фактические настройки сервера «1С» непосредственно в интерфейсе мониторинга. Новая функция помогает ИТ-командам быстрее разбираться в причинах деградации производительности, ошибок, блокировок и снижения APDEX, а бизнес-руководителям — получать более прозрачную картину состояния критически важной «1С»-инфраструктуры.

В Metrika42 появился дашборд «Настройки сервера 1С», доступный из раздела «Состояние сервера 1С» или карточки сервера. На дашборде отображается конфигурационный контекст подключенного сервера: версия платформы «1С», сведения о кластере, рабочие серверы, информационные базы, процессы и службы, а также статус сбора и актуальность данных.

Раньше при анализе проблем производительности специалистам приходилось вручную уточнять эти сведения через клиента, инженера сопровождения, подключение к серверу, скриншоты или отдельную проверку. Теперь ключевые параметры собраны в одном месте и доступны рядом с метриками состояния сервера «1С», что сокращает время диагностики и повышает доказательность технических выводов.

Новая возможность особенно полезна в ситуациях, когда в системе фиксируется деградация APDEX, рост времени ответа, ошибки, блокировки или нестабильная работа рабочих процессов. Инженер может сразу сопоставить показатели мониторинга с фактической конфигурацией сервера и быстрее понять, связана ли проблема с изменениями в кластере, составом рабочих серверов, доступностью информационных баз или состоянием служб.

Для удобства анализа дашборд поддерживает фильтрацию по клиенту, серверу «1С», кластеру, информационной базе, временному периоду и последнему снимку настроек. Также в интерфейсе отображается дата последнего успешного сбора данных и статус их актуальности, чтобы пользователь понимал, можно ли использовать текущую информацию для диагностики.

Обновление реализовано с учетом требований безопасности: данные отображаются только в рамках доступов клиента, чувствительные параметры подключения, пароли, токены и секреты не выводятся, а сам дашборд работает в режиме read-only. При этом ошибка сбора настроек не влияет на основной мониторинг Metrika42, поэтому наблюдение за производительностью и доступностью «1С» продолжает работать независимо от состояния нового источника данных.

«Для нас важно, чтобы Metrika42 помогала клиентам не просто видеть проблему, а быстрее понимать ее причину и переходить к действию. Вывод настроек сервера «1С» — это шаг к более полной диагностической картине: метрики, ошибки, блокировки и конфигурационный контекст теперь находятся в одном рабочем контуре. Это снижает зависимость от ручных проверок и ускоряет взаимодействие между ИТ-командами, сопровождением и бизнесом», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.