CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Инферит» и АО «Информатика» создадут комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик программного обеспечения АО «Информатика» объявили о технологическом партнерстве. Совместно компании предложат рынку комплексное решение для управления ИТ на основе продуктов «Инферит ИТМен» и «АСМО-ВтиПО». Об этом CNews сообщили представители Softline.

«АСМО-ВТиПО» — это решение для автоматизации управления ИТ-активами, созданное АО «Информатика». Оно работает на данных об ИТ-инфраструктуре организации и обеспечивает комплексный учет, а также сопровождение эксплуатации вычислительной техники, ПО и расходных материалов.

Именно система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» будет предоставлять «АСМО-ВТиПО» необходимые данные для управления ИТ. «Инферит ИТМен» автоматически выявляет любые изменения в инфраструктуре и формирует единую достоверную базу активов. Это позволит «АСМО-ВТиПО» бесперебойно получать актуальную информацию для комплексного контроля и управления ИТ-ландшафтом заказчика и повысит прозрачность его систем.

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения Цифровизация

«Современным предприятиям нужен единый контур управления ИТ-инфраструктурой, где нет разрыва между сбором данных и их практическим применением. В рамках партнерства “Инферит ИТМен” выступает надежным источником данных об инфраструктуре, а “АСМО-ВТиПО” берет на себя сопровождение и контроль. Вместе мы закрываем полный цикл управления ИТ, помогая клиентам повышать прозрачность и снижать операционные риски», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Объединяя усилия с “Инферит”, мы создаем стандарт управления ИТ-активами для крупных предприятий, где критически важны прозрачность и суверенность. Наше сотрудничество — это зрелое технологическое партнерство, которое избавляет заказчиков от главной боли: разрыва между инвентаризацией и реальным управлением. “Инферит ИТМен” гарантирует 100% видимость изменений в инфраструктуре, а “АСМО-ВТиПО” превращает эти данные в действенный инструмент контроля. Вместе мы даем рынку комплексное импортонезависимое решение полного цикла, которое масштабируется от учета одной единицы техники до управления целыми экосистемами», — сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще