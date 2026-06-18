«Битрикс24» запускает готовых ИИ-агентов для бизнеса

«Битрикс24» открывает доступ к готовым ИИ-агентам, которые работают на базе BitrixGPT. Такие цифровые помощники самостоятельно отвечают клиентам, работают с базой знаний и проверяют квалификацию персонала. Для бизнеса это простой способ делегировать часть рутинных операций искусственному интеллекту. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Что изменилось в «Битрикс24» у клиентов

В «Битрикс24» появился отдельный раздел ИИ-агентов. Любого доступного агента можно запустить вручную или настроить автоматический запуск по заданному условию. Первый релиз включает три агента – каждый закрывает конкретную операционную задачу и снимает рутинную нагрузку с сотрудника.

Агент №1: Поиск по базе знаний

Сотрудники задают одни и те же вопросы — о регламентах, процессах, продукте, условиях работы. Ответы на них уже есть в базе знаний, но найти нужный раздел вручную занимает время. Чем больше компания, тем острее эта проблема: у крупного бизнеса сотни внутренних документов, и ориентироваться в них без поддержки сложно.

Как работает агент: он изучает загруженную документацию компании и становится интеллектуальным посредником между сотрудником и базой знаний. Когда сотрудник задаёт вопрос через чат-бот — агент не просто ищет по ключевым словам, а анализирует смысл запроса, находит релевантный фрагмент и формулирует ответ на понятном языке.

ИИ-агент снижает нагрузку на HR, юристов, бухгалтеров и других специалистов, к которым обращаются с повторяющимися вопросами. Новые сотрудники адаптируются быстрее — они получают мгновенные ответы, не отвлекая коллег.

Агент №2: Автоматические ответы клиентам в Открытых линиях

Клиенты пишут в чат — через сайт, мессенджеры, соцсети. Значительная часть обращений типовая: вопросы о цене, условиях доставки, составе услуги, статусе заказа. На каждый такой запрос уходит время менеджера, которое можно было потратить на продажи или сложные переговоры.

ИИ-агент подключается к Открытым линиям «Битрикс24» — единому инструменту обработки сообщений из всех каналов. Агент читает обращение клиента, сверяется с источниками информации компании и отвечает — точно, в соответствии с актуальными данными. Если вопрос нестандартный или клиент хочет говорить с живым человеком — агент передает диалог менеджеру, сохраняя весь контекст переписки.

Решение снижает нагрузку со службы поддержки. Первая линия обращений обрабатывается мгновенно и без ошибок. Менеджеры концентрируются на задачах, где необходимы нестандартные решения.

Агент №3: Тестирование сотрудников

Проверка знаний персонала — процесс, который занимает заметные ресурсы: нужно составить вопросы, разослать тест, проверить ответы, подготовить отчет. В небольших компаниях этим занимается руководитель лично, в крупных — HR-служба. В обоих случаях это часы работы.

С ИИ-агентом руководитель указывает тему – продукт, регламент, стандарт обслуживания, техника безопасности – и запускает проверку для конкретного сотрудника или группы. Дальше агент работает самостоятельно: формирует вопросы по выбранной теме — разнообразные, без повторов, с учетом уровня сложности; отправляет тест сотруднику напрямую через «Битрикс24»; проверяет ответы автоматически, без участия человека; готовит итоговый отчет с оценкой и передает его руководителю.

Руководителю это дает возможность системно контролировать знания команды без колоссальных временных затрат; проверить, разобрался ли новый сотрудник в продукте; а также, убедиться, что команда знает обновленные регламенты. Результаты объективны – ИИ-агент никому не делает поблажек и честно оценивает тесты.

Как начать работу с ИИ-агентами

Доступ к агентам появляется в отдельном разделе портала «Битрикс24». Для запуска необходимо загрузить или подготовить документацию компании, которую агенты будут использовать как источник знаний. Агентов можно запускать вручную — точечно, под конкретную задачу — или настроить на автоматическую работу в рамках бизнес-процессов портала. Кастомных агентов можно создавать с помощью платформы «Битрикс24 Вайбкод».

Возможности агентов будут расширяться. В компании планируют последовательно открывать новых ИИ-сотрудников, каждый из которых будет закрывать отдельный операционный сценарий.