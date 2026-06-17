В Москве состоится ProcessTech — крупнейший Форум по процессной аналитике и искусственному интеллекту

18-19 сентября на площадке РБК Центр событий состоится Форум ProcessTech — крупнейшее мероприятие страны для обмена опытом применения аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и искусственного интеллекта.

Форум организован компанией Инфомаксимум, разработчиком Proceset — платформы для быстрой реализации цифровой трансформации.

В числе спикеров — представители Билайна, БелВЭБ, SQB, ФНС России, Альфа-Банка, МТС, Россельхозбанка, Страхового Дома ВСК, Газпромбанка, Росгосстраха и других компаний.

В программе заявлены:

Кейсы — практический опыт применения Process Mining, Task Mining и ИИ в крупных компаниях;

— практический опыт применения Process Mining, Task Mining и ИИ в крупных компаниях; Панельные дискуссии — обсуждение трендов процессной аналитики и цифровой трансформации с помощью искусственного интеллекта;

— обсуждение трендов процессной аналитики и цифровой трансформации с помощью искусственного интеллекта; Воркшопы и мастер-классы — прикладные аспекты работы с технологиями от ведущих экспертов страны;

— прикладные аспекты работы с технологиями от ведущих экспертов страны; Вручение премии «ProcessTech: Проект года 2026» и подведение итогов рейтинга «Топ-10 лидеров цифровой трансформации» — награды за лучшие проекты и наиболее значимый вклад в области процессной аналитики, аналитики операций и автоматизации с помощью ИИ.

«Бизнес перестраивается. Большие блоки рутины постепенно уходят ИИ-агентам, что меняет скорость выполнения задач, требования к управлению и подходы к повышению эффективности. Но ИИ нужен контекст: как реально устроены процессы, где возникают задержки, какие операции стоят дороже всего и что можно автоматизировать с большей выгодой. ProcessTech объединяет компании, которые не обсуждают изменения в теории, а внедряют их в ежедневную практику. Приглашаем к участию всех, для кого эффективность стала конкретной управленческой задачей», — отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке до 14 августа 2026. Для вендоров, интеграторов и партнеров предусмотрены отдельные условия — подробности предоставляются организаторами по запросу.

Готовы стать частью главного экспертного комьюнити страны? Присоединяйтесь к тем, кто формирует тренды процессной аналитики и интеллектуальной автоматизации с помощью ИИ.