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«Ланит-проекты» на треть ускорила обработку запросов в техподдержку с помощью Landev AI

Компания «Ланит-проекты» (входит в группу «Ланит») совместно с Центром компетенций больших данных и искусственного интеллекта «Ланит» внедрила платформу Landev AI для управления ИИ-сервисами и агентами в собственную службу технической поддержки. Решение позволило сократить время ответа на запросы крупного банка-заказчика на 29%. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках проекта по техническому сопровождению программных платформ крупного российского банка компания «Ланит-проекты» зафиксировала, что при обработке обращений клиентов ее специалисты были вынуждены зачастую анализировать большой объем документации или искать архивные записи, что увеличивало время обработки запроса в несколько раз. Поэтому на базе платформы Landev AI был создан интеллектуальный ассистент инженера технической поддержки, который объединил все источники знаний в единую систему поиска. С новым инструментом архитекторы при работе над запросами обращаются к единому интерфейсу и в режиме диалога с интеллектуальным помощником за несколько минут получают информацию о похожих проблемах и релевантных разделах документации. При необходимости они также могут перейти к исходному тикету или найти контакты нужного специалиста.

Благодаря гибким возможностям решения Landev AI и наработанному опыту компании «Ланит-проекты» в области применения ИИ-платформ были также пересмотрены внутренние процессы ведения тикетов и мотивационная система сотрудников технической поддержки для поощрения применения нового инструмента и пополнения базы типовых решений. Все эти изменения позволили инженерам гораздо быстрее и точнее давать рекомендации и решать проблемы клиентов.

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Владислав Балаев, руководитель команды ИИ-платформы Landev AI Центра компетенций больших данных и искусственного интеллекта «Ланит»: «Раньше инженеры тратили часы на поиск ответов в разрозненных письмах и документации и часто не находили нужного. Мы собрали эти данные в единую систему на базе ИИ, которая мгновенно находит релевантную информацию и выдает готовый ответ с пояснениями и ссылками. Теперь инженер сразу видит суть проблемы и может сосредоточиться на ее решении, а не на поиске».

Максим Гречнев, руководитель отдела «Интеллектуальные платформы» компании «Ланит-проекты»: «Наш эксперимент с техподдержкой показал значительную эффективность. Вместе с нашими коллегами-разработчиками Landev AI мы не только повысили качество собственного сервиса, но также накопили опыт, которым готовы поделиться с другими компаниями».

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