Sigur реализовал интеграцию с «Цифровым ID» в мессенджере «Макс»

Sigur реализовал интеграцию с «Цифровым ID» в мессенджере «Макс». Решение позволяет использовать цифровой пропуск в приложении «Макс» для идентификации пользователей на точках доступа, оборудованных считывателями QR-кодов. В настоящее время интеграция находится на стадии пилотной готовности и проходит совместные тестирования. Об этом CNews сообщили представители Sigur.

«Цифровой ID» в мессенджере «Макс» – это электронный аналог бумажных документов. Сервис позволяет подтверждать личность пользователя с помощью QR-кода без необходимости предъявлять бумажные документы или раскрывать персональные данные проверяющему, который видит только наличие запрашиваемого статуса.

Интеграция дает возможность использовать смартфон в качестве идентификатора для прохода на объект. Достаточно указать номер телефона сотрудника, после этого для него автоматически выпускается цифровой пропуск в «Макс». Сотрудник получает ссылку для активации, подтверждает пропуск в приложении и может использовать динамический QR-код для прохода.

Дополнительным плюсом решения является высокий уровень защиты цифрового идентификатора. QR-код действует только на одном устройстве, доступ к «Цифровому ID» защищен биометрией.

«Эффективность внедрения заключается в переходе от разрозненных проверок к единой доверенной среде. Такой подход позволяет ускорить процессы доступа, снизить операционные затраты и одновременно повысить безопасность», – сказала Анастасия Малиновская, руководитель проектной группы Sigur.

Наиболее востребованным решение может стать для образовательных учреждений. В вузах цифровой пропуск позволит организовать проход студентов, преподавателей и сотрудников без выпуска пластиковых карт. Кроме того, интеграция может быть актуальна предприятиям, рассматривающим альтернативные способы идентификации персонала, а также системным интеграторам, реализующим проекты по цифровизации процессов доступа.

Интеграция с «Цифровым ID» доступна для пилотного тестирования.