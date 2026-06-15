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Минцифры: сервисом проверки сим-карт на «Госуслугах» воспользовались 200 млн раз

Сервис «Сим-карты» на «Госуслугах» позволяет гражданам проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В разделе отображаются все оформленные договоры связи со всеми мобильными операторами. При необходимости можно приостановить или расторгнуть их.

С момента запуска 1 апреля 2025 г. сервисом воспользовались 200 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сколько сим-карт заблокировано на «Госуслугах»: 1,4 млн — приостановили договор связи; 533 тыс. — расторгли договор связи.

Сервис помогает защититься от мошеннических действий с сим-картой. Он позволяет контролировать все договоры связи и оперативно реагировать на появление неизвестных номеров.

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